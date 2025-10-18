Tiếp tục bố trí cán bộ, các chức danh không phải người địa phương

Kết luận nêu, tại phiên họp ngày 17-10, sau khi nghe Báo cáo của Văn phòng Trung ương Đảng về kết quả đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận như sau: Cơ bản thống nhất với Báo cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, đánh giá cao việc các cấp ủy, tổ chức đảng đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp theo đúng kế hoạch đề ra, bảo đảm các yêu cầu của Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 14-4-2025 của Bộ Chính trị và các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trên cơ sở kết quả Đại hội Đảng bộ, khẩn trương sắp xếp, kiện toàn, bố trí các chức danh cấp ủy, chính quyền để sớm ổn định tổ chức, bộ máy; tập trung chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội, ban hành Chương trình hành động với các đề án, dự án, công việc cụ thể để có thể triển khai ngay trong thực tiễn; đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo khí thế và niềm tin trong toàn Đảng bộ bước vào nhiệm kỳ mới.

Tổ chức tốt việc lấy ý kiến đại biểu Quốc hội và nhân dân về dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng; giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng về những nội dung mới, những vấn đề cốt lõi của dự thảo văn kiện và tình hình nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, đa dạng hóa các hình thức, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phản ánh ý kiến; Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo Quốc hội, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng, các tầng lớp nhân dân, nhân sĩ, trí thức, kiều bào ta ở nước ngoài tích cực tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng chủ trương, chính sách phát triển đất nước. Giao Ban Tổ chức Trung ương tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ cấp tỉnh và các đảng bộ trực thuộc Trung ương theo kế hoạch đề ra; tiếp tục triển khai bố trí cán bộ, các chức danh không phải người địa phương đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý chủ trương, sớm ổn định tổ chức bộ máy, cán bộ lãnh đạo, triển khai Nghị quyết Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Trung ương. Giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị ban hành Quy định về công tác chính trị, tư tưởng để cụ thể hóa nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng, được xác định rõ trong Điều lệ, Cương lĩnh và Nghị quyết Đại hội Đảng; báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 11-2025.

