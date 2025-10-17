Tuyên dương các điển hình “Dân vận khéo”

Ngày 17-10, Đảng ủy xã Kim Long (TPHCM) tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2025; họp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức Xây dựng Đảng, Dân vận, Văn phòng cấp ủy và 75 năm Ngày thành lập ngành Kiểm tra Đảng.

Đảng ủy xã Kim Long tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong “Dân vận khéo” năm 2025

Trong năm 2025, với nhiều cách làm sáng tạo, xã Kim Long đã xây dựng 54 mô hình “Dân vận khéo”, mang lại hiệu quả cao.

Tiêu biểu như: Mô hình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo (135 triệu đồng); vận động tặng quà học sinh khó khăn (233 triệu đồng); chi trả lương hưu và trợ cấp xã hội không dùng tiền mặt đạt 100%; cùng các mô hình “Đường hoa thay cỏ dại”, “Camera an ninh”, “Tuyến đường cờ kiểu mẫu”…

* Ngày 17-10, Đảng ủy xã Thái Mỹ, TPHCM tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 – 15-10-2025) và tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” năm 2025.

Các gương điển hình Dân vận khéo được tuyên dương

Thời gian qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được Đảng ủy xã Thái Mỹ triển khai sâu rộng, gắn với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đã khơi dậy mạnh mẽ sức dân, tạo sức lan tỏa sâu rộng, điển hình như: Mô hình vận động người dân hiến đất làm đường, xây dựng nông thôn mới; lắp đặt camera an ninh; thực hiện công tác chăm lo an sinh xã hội…

Đại diện lãnh đạo xã Thái Mỹ, TPHCM trao quyết định khen thưởng các cá nhân, tập thể điển hình Dân vận khéo

Tại chương trình, Đảng ủy xã đã tuyên dương và trao quyết định khen thưởng cho 26 tập thể và 14 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” năm 2025. Trong đó, có 1 cá nhân được giới thiệu tuyên dương điển hình cấp thành phố.

TRÚC GIANG - MẠNH THẮNG