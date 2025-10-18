Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tình báo Quốc phòng Việt Nam

Sáng 18-10, Tổng cục II tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tình báo Quốc phòng Việt Nam (25-10-1945 – 25-10-2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ.

Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lẵng hoa chúc mừng. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ kỷ niệm, sáng 18-10

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những chiến công, thành tích, truyền thống vẻ vang của Tình báo Quốc phòng; chúc mừng Tổng cục II được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống.

Tổng Bí thư khẳng định, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Tình báo Quốc phòng đã luôn thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, thầm lặng chiến đấu, chủ động kiên quyết tiến công địch, vững vàng vượt qua mọi thử thách, khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, đến dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tình báo Quốc phòng Việt Nam và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, sáng 18-10. Ảnh: VIẾT CHUNG

Những cống hiến hy sinh thầm lặng đó đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Những "anh Bộ đội Cụ Hồ", người chiến sĩ tình báo chiến đấu trên mặt trận tình báo - bằng lòng trung thành, sự trung thực, bằng những cống hiến và hy sinh của mình đã xây dựng, bồi đắp nên tình cảm và sự tin cậy đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân ta.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự lễ kỷ niệm, sáng 18-10. Ảnh: VIẾT CHUNG

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư nêu rõ, thế giới hiện đang trong thời kỳ thay đổi có tính thời đại; trong nước bên cạnh thuận lợi còn không ít khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao đối với xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có nhiệm vụ của Tình báo Quốc phòng.

Tổng Bí thư Tô Lâm gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của Tổng cục II,

Trước bối cảnh đó, Tổng Bí thư yêu cầu Tình báo Quốc phòng phải không ngừng chăm lo tăng cường tính giai cấp, tính cách mạng, luôn khẳng định là lực lượng tuyệt đối trung thành, đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân; tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cơ quan Tình báo chiến lược của Đảng, Nhà nước và cơ quan tình báo chuyên ngành quân sự của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Tổng cục II, Bộ Quốc phòng, sáng 18-10

“Tình báo Quốc phòng phải phục vụ hiệu quả, đắc lực hơn nữa cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và các ban, bộ, ngành địa phương trong đánh giá, nhận định tình hình, xác định chủ trương, sách lược và xử lý các tình huống; phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động, gìn giữ sự tin cậy đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội với ngành Tình báo Quốc phòng”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm, sáng 18-10. Ảnh: VIẾT CHUNG

Cùng với đó, Tổng Bí thư yêu cầu Tổng cục II thường xuyên rà soát tổ chức bộ máy, hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo hướng “tinh gọn, hiệu quả, đúng chức năng”; bảo đảm tính phù hợp ngày càng cao giữa số lượng và chất lượng, giữa các thành phần lực lượng, giữa chức năng nhiệm vụ với quy mô, chất lượng tổ chức và khả năng thực hiện nhiệm vụ, giữa lực lượng thực hiện nhiệm vụ hiện tại với lực lượng kế cận, kế tiếp. Xây dựng thế trận tình báo vững chắc, linh hoạt, phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của các phương thức, lực lượng.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng Tổng cục II tác phẩm: “Bác Hồ về thăm quê năm 1961". Ảnh: VIẾT CHUNG

Ngành Tình báo Quốc phòng phải luôn đặt trọng tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Tình báo cách mạng, lấy đó làm nền tảng trong xây dựng lực lượng Tình báo cách mạng, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có nhãn quan và tư duy nghiệp vụ sắc sảo, trình độ, kiến thức chuyên môn tương xứng với chức trách, nhiệm vụ, có số lượng hợp lý, chất lượng ngày càng cao, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Tổng cục II, Bộ Quốc phòng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống. Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã tặng Tổng cục II tác phẩm “Bác Hồ về thăm quê năm 1961”.

Trước đó, Trung tướng Trần Công Chính, Tổng Cục trưởng Tổng cục II đã ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của ngành Tình báo Quốc phòng Việt Nam. Trung tướng Trần Công Chính, Tổng Cục trưởng Tổng cục II, ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Tình báo Quốc phòng. Ảnh: VIẾT CHUNG Ghi nhận những thành tích, đóng góp to lớn đó, Đảng, Nhà nước đã trao tặng Tình báo Quốc phòng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Sao Vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Quân công hạng Nhất, 2 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; nhiều tập thể, cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống, Tình báo Quốc phòng vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3.

