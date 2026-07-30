Khuyến cáo lộ trình tránh ùn tắc trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

Sáng 30-7, Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai cho biết, lưu lượng phương tiện từ cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đi quốc lộ 51 rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân lựa chọn lộ trình phù hợp để giảm áp lực giao thông.

Quốc lộ 51 thường xuyên xảy ra ùn tắc

Theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT), các phương tiện từ TPHCM đi Vũng Tàu có thể di chuyển từ nút giao Vành đai 3 TPHCM hoặc nút giao 319, kết nối với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, sang cao tốc Bến Lức - Long Thành, sau đó ra quốc lộ 51 và đi Vũng Tàu.

Trường hợp tiếp tục lưu thông trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, người lái xe cần giữ khoảng cách an toàn; chú ý quan sát, đi đúng phần đường, làn đường và chỉ chuyển làn khi bảo đảm an toàn.

Khi phương tiện gặp sự cố, lái xe cần nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn cảnh báo và đặt vật cảnh báo cách vị trí xe trên 100m để các phương tiện khác nhận biết.

Khi cần hỗ trợ, người dân liên hệ đường dây nóng 19008099 của Phòng 6, Cục CSGT.

XUÂN TRUNG