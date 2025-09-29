Gần 18 triệu người tử vong do bệnh lý tim mạch mỗi năm

“Tim mạch là một trong những lĩnh vực ưu tiên của ngành y tế, bởi đây là bệnh lý đứng thứ hai về nguyên nhân gây tử vong, cướp đi sinh mạng của gần 18 triệu người mỗi năm trên thế giới”.

Đó là thông tin được BS-CK2 Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc Quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin tại Hội nghị khoa học Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy lần 5 tổ chức hôm qua.

Theo BS-CK2 Phạm Thanh Việt, tại Việt Nam, tim mạch cũng nằm trong nhóm 5 bệnh lý được Bộ Y tế đặc biệt quan tâm, với tỷ lệ tử vong chiếm khoảng 30% tổng số ca tử vong chung. Đây là căn bệnh thường gắn liền với độ tuổi, diễn biến phức tạp và đặt ra nhiều thách thức cho cả hệ thống y tế cũng như cộng đồng.

TS-BS Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, TS-BS Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, trong suốt 10 năm hình thành và phát triển, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy đã trở thành tuyến cuối quan trọng trong lĩnh vực điều trị các bệnh lý tim mạch, tiên phong áp dụng nhiều kỹ thuật hiện đại, tham gia đào tạo, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế. “Thời gian tới, trung tâm cần có kế hoạch cụ thể để triển khai Nghị quyết 72, chú trọng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán, sàng lọc và điều trị”, TS-BS Nguyễn Tri Thức yêu cầu.

Đồng thời TS-BS Nguyễn Tri Thức cho biết, ngành y tế cũng sẽ hướng đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu tim mạch quốc gia và mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các giáo sư, chuyên gia và các hội chuyên môn để có thể hoàn thiện các chính sách y tế, mang lại lợi ích kịp thời và thiết thực cho người dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị khoa học Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy thu hút khoảng 1.000 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự với 180 đề tài, diễn ra đồng thời tại 8 hội trường, xoay quanh 17 chuyên đề chuyên sâu, mang tính thực tiễn cao như: tim mạch – thận – chuyển hóa, vượt rào cản để hướng tới điều trị tối ưu bệnh nhân nội viện, hồi sức tim mạch; tăng huyết áp, suy tim, tim mạch tổng quát, chống huyết khối, AI và hình ảnh trong tim mạch…

THÀNH SƠN