Khỏe để xây dựng địa bàn không ma túy

Sáng 27-6, UBND phường Phú Định (TPHCM) tổ chức giải chạy phong trào với chủ đề “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”.

Người dân phường Phú Định tham gia giải chạy sáng 27-6

Hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày Quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26-6).

Đây cũng là hoạt động triển khai Kế hoạch số 263 của UBND TPHCM về Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026.

Hơn 300 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân trên địa bàn phường Phú Định tham gia giải chạy với lộ trình 3km.

Giải chạy thu hút đông đảo cán bộ công chức, người dân tham gia

Theo Ban tổ chức, hoạt động nhằm góp phần nâng cao sức khỏe, lan tỏa thông điệp phòng, chống ma túy và xây dựng địa bàn không ma túy.

Các lực lượng tham gia giải chạy tại phường Phú Định

Trước đó, phường Phú Định đã tham gia mít tinh hình thức trực tuyến thông qua sóng truyền hình quốc gia, trực tiếp từ điểm cầu chính khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội).

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