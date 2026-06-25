Sức sống cơ sở

Phường Diên Hồng ra mắt logo và website dịch vụ công

SGGPO

Chiều 25-6, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Diên Hồng (TPHCM) chính thức ra mắt logo và website riêng.

Logo của Trung tâm được thiết kế trên nền hình tròn, biểu trưng cho sự kết nối, thống nhất và phát triển bền vững. Điểm nhấn là hình ảnh cách điệu tòa nhà Trung tâm tại số 141 Bắc Hải, thể hiện vai trò là đầu mối kết nối giữa chính quyền với người dân và các dịch vụ thiết yếu. Màu đỏ chủ đạo thể hiện tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, phụng sự; màu trắng tượng trưng cho sự minh bạch, chuyên nghiệp và thân thiện.

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Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Diên Hồng giới thiệu logo và website riêng tại buổi lễ. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Cùng với bộ nhận diện thương hiệu, website chính thức của Trung tâm tại địa chỉ https://ttcudvcphuongdienhongtphcm.vn cũng được đưa vào vận hành. Đây là website đầu tiên thuộc Trung tâm cung ứng dịch vụ công của 168 phường xã ở TPHCM.

Website được thiết kế hiện đại, thân thiện với người dùng, tích hợp nhiều chuyên mục như: Giới thiệu, Tin tức - Sự kiện, Dịch vụ công, Văn bản - Tài liệu, Thư viện số cùng các tiện ích hỗ trợ tra cứu. Trong đó nổi bật là chuyên mục “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, giới thiệu tư liệu, hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các hoạt động học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trên địa bàn phường.

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Logo nhận diện thương hiệu Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Diên Hồng. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Ngoài ra, website còn xây dựng kho phim truyền thông, chuyên đề “Khám phá phường Diên Hồng”, hệ thống liên kết nhanh đến 18 cơ sở trực thuộc Trung tâm. Qua đó, người dân có thể dễ dàng tiếp cận thông tin, tra cứu thủ tục và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến một cách thuận tiện, hiệu quả.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân tại địa phương.

ĐÌNH DƯ

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