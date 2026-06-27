Gần 1.500 người tham gia giải chạy hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy

Sáng 27-6, tại Công viên Phước Tỉnh, UBND xã Long Hải (TPHCM) tổ chức giải chạy phong trào với chủ đề “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”, hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày Quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26-6).

Các vận động viên hào hứng tham gia giải

Hoạt động được tổ chức nhằm triển khai Kế hoạch số 263 của UBND TPHCM về Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026.

Tham dự sự kiện có gần 1.500 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân trên địa bàn.

Các vận động viên thi đấu trên cự ly khoảng 2km, xuất phát từ Công viên Phước Tỉnh, di chuyển theo tuyến Hương lộ 5 đến vòng xoay Phước Bình rồi quay về điểm xuất phát.

Kết thúc giải, Ban tổ chức trao huy chương cho 6 vận động viên nam và 6 vận động viên nữ có thành tích xuất sắc nhất.

Theo Ban tổ chức, giải chạy góp phần nâng cao sức khỏe, lan tỏa thông điệp phòng, chống ma túy và xây dựng địa bàn không ma túy.

Đại diện Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên

THÀNH HUY