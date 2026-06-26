Phấn đấu đưa Tam Thắng thành cực tăng trưởng mới của TPHCM

Với vị trí cửa ngõ đô thị biển phía Đông Nam TPHCM, phường Tam Thắng được kỳ vọng trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch biển và logistics, đóng vai trò là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của thành phố.

Ngày 26-6, phường Tam Thắng (TPHCM) tổ chức Hội thảo “Quy hoạch và định hướng phát triển phường Tam Thắng, TPHCM” nhằm lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học và nhà quản lý để hoàn thiện định hướng phát triển đô thị trong giai đoạn mới.

Phường Tam Thắng được thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường 7, 8, 9 và Nguyễn An Ninh trước đây theo chủ trương sắp xếp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Cơ hội này mở ra nhiều dư địa cho sự phát triển mới của địa phương.

Đoàn chủ tọa chủ trì hội thảo. Ảnh: QUANG VŨ

Hiện nay, phường Tam Thắng có diện tích gần 11,8km², dân số hơn 103.000 người, sở hữu nhiều lợi thế về kinh tế biển, thương mại, dịch vụ, du lịch, dịch vụ kỹ thuật dầu khí và logistics. Địa phương cũng còn nhiều quỹ đất quan trọng như khu vực Paradise, Bàu Trũng, sân bay Vũng Tàu hiện hữu và hành lang kết nối cảng Sao Mai - Bến Đình. Những lợi thế này là cơ sở để phát triển các khu đô thị hiện đại, trung tâm thương mại, dịch vụ và không gian công cộng quy mô lớn.

ThS- Kiến trúc sư Đỗ Nguyên Phong, Phó viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng TPHCM trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: QUANG VŨ

Tiềm năng thì rất lớn, nhưng phường Tam Thắng cũng còn các hạn chế, như: hạ tầng giao thông chưa đáp ứng tốc độ đô thị hóa; tình trạng ngập úng cục bộ còn xảy ra ở một số khu vực; thiếu bãi đỗ xe, công viên và không gian công cộng; nhiều quỹ đất có giá trị chưa được khai thác hiệu quả; hệ thống giao thông công cộng, hạ tầng đô thị thông minh và hạ tầng phục vụ chuyển đổi xanh còn thiếu đồng bộ.

Tại hội thảo, các chuyên gia tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng như đánh giá hiện trạng phát triển đô thị; định hướng tổ chức không gian phát triển mới; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; phát triển kinh tế - xã hội gắn với lợi thế địa phương và đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm thu hút nguồn lực đầu tư.

Tiến sĩ - Kỹ sư Nguyễn Đình Nên, Trưởng bộ môn Giao thông và San nền, Trường Đại học Kiến trúc TPHCM trình bày tham luận "Phát triển hạ tầng đô thị bền vững, tăng cường kết nối không gian động lực phát triển mới". Ảnh: QUANG VŨ

Nhiều ý kiến đề xuất cần rà soát, điều chỉnh quy hoạch phù hợp với không gian phát triển mới sau sáp nhập; ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng khung, giao thông liên kết vùng theo mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD); xây dựng các công viên đô thị, quảng trường, không gian công cộng ven biển; đồng thời nghiên cứu cơ chế khai thác hiệu quả các quỹ đất chiến lược.

Các chuyên gia cũng kiến nghị sớm nghiên cứu phương án di dời hoặc thu hẹp sân bay Vũng Tàu để tạo dư địa phát triển đô thị, hình thành tuyến cảnh quan trung tâm kết nối khu vực Bến Đình - sân bay - Bàu Trũng - Paradise ra biển, góp phần tạo điểm nhấn không gian đô thị biển hiện đại, đồng thời thúc đẩy phát triển thương mại, du lịch và dịch vụ chất lượng cao.

Hội thảo có sự tham gia của đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học, hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp cùng nhiều chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch, hạ tầng và phát triển đô thị. Ảnh: QUANG VŨ

Theo Tiến sĩ, Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, trong bối cảnh TPHCM đang lập quy hoạch tổng thể giai đoạn 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, việc phường Tam Thắng chủ động tổ chức hội thảo khoa học để xác định định hướng phát triển là bước đi cần thiết. Những ý kiến đóng góp của các chuyên gia sẽ là cơ sở quan trọng để địa phương hoàn thiện quy hoạch, khai thác hiệu quả các lợi thế sẵn có, từng bước xây dựng Tam Thắng trở thành đô thị biển hiện đại, thông minh, xanh và bền vững, đóng góp vào sự phát triển chung của TPHCM trong giai đoạn mới.

QUANG VŨ