Phường Sài Gòn: Phát động đợt thi đua đặc biệt “Tự hào 50 năm - Đổi mới và phát triển”

Đợt thi đua đặc biệt “Tự hào 50 năm - Đổi mới và phát triển” do phường Sài Gòn phát động được 36 cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường đăng ký thực hiện 45 công trình trên nhiều lĩnh vực.

Sáng 26-6, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sài Gòn tổ chức lễ phát động đợt thi đua đặc biệt “Tự hào 50 năm - Đổi mới và phát triển”, hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026) và kỷ niệm 1 năm thành lập phường Sài Gòn (1-7-2025 - 1-7-2026).

Các cơ quan, đơn vị phường Sài Gòn đăng ký thực hiện 45 công trình trên nhiều lĩnh vực

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Xuân Cường, Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn ghi nhận những kết quả tích cực của hệ thống chính trị phường sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM tặng hoa chúc mừng phường Sài Gòn

Đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị phường tập trung giữ vững tinh thần đoàn kết, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra; tiếp tục quán triệt xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Bùi Xuân Cường phát biểu tại buổi lễ

Cùng với đó, là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số gắn liền với giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trung tâm. Lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền.

Dịp này, phường Sài Gòn tuyên dương, khen thưởng 9 tập thể, 22 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong năm đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Hưởng ứng đợt thi đua, 36 cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường Sài Gòn đăng ký 45 công trình thi đua, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng đô thị văn minh, an sinh xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã tổ chức Lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và khai mạc triển lãm ảnh.

Các đại biểu dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Với chủ đề “Tự hào 50 năm - Đổi mới và phát triển”, đợt thi đua được kỳ vọng tạo động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Sài Gòn tiếp tục phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, của TPHCM, chung sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Một số hình ảnh tại lễ phát động đợt thi đua đặc biệt của phường Sài Gòn >>>

MẠNH THẮNG