Phường Phú Thọ: Đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, cải tạo trường học cho năm học mới

Chiều 26-6, Đảng ủy phường Phú Thọ (TPHCM) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 5 (mở rộng), sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Đến dự có các đồng chí: Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Lê Thị Hờ Rin, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phú Thọ đã đạt được. Đồng chí cũng yêu cầu địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá thực chất đội ngũ cán bộ, công chức, bố trí nhân sự phù hợp vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới. Trong công tác sắp xếp khu phố, cần quan tâm bố trí cán bộ phù hợp để đảm bảo sau sắp xếp, các khu phố sẽ hoạt động hiệu quả hơn.

Đại biểu tham dự hội nghị

Phường cũng cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; quan tâm đầu tư phát triển y tế và giáo dục; quan tâm công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng phường Phú Thọ không ma túy.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Thọ lần thứ 5 (mở rộng)

Tại hội nghị, đồng chí Trương Quốc Lâm, Bí thư Đảng ủy phường Phú Thọ cho biết, trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục duy trì ổn định và có nhiều kết quả tích cực. Đồng chí Trương Quốc Lâm phát biểu tại hội nghị Trong đó, phường đã chủ động rà soát nhu cầu trường lớp, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ năm học mới; đẩy nhanh tiến độ các công trình sửa chữa, cải tạo trường học nhằm đáp ứng nhu cầu học tập trên địa bàn.

CẨM TUYẾT