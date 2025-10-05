Khởi công Nhà hát Ngọc Trai tại Hồ Tây – Biểu tượng văn hóa mới của Thủ đô

Ngày 5-10, UBND TP Hà Nội phối hợp với Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi công Dự án Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề tại khu vực hồ Đầm Trị, bán đảo Quảng An (phường Tây Hồ). Đây là công trình trọng điểm chào mừng 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 – 10-10-2025).

Tham dự buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nêu rõ: Việc khởi công Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật không chỉ mang ý nghĩa xây dựng một công trình văn hóa mang tính biểu tượng, mà còn thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển Hà Nội thành Thủ đô văn hiến, hiện đại, xanh, đẹp và xứng tầm thế giới.

Các đại biểu bấm nút khởi công Nhà hát Ngọc trai và Công viên văn hóa nghệ thuật

Đồng chí kỳ vọng công trình sẽ trở thành nơi hội tụ tinh hoa nghệ thuật quốc tế, nơi người dân được thưởng thức những chương trình đặc sắc từ các đoàn nghệ thuật hàng đầu thế giới, tạo tiền đề để Hà Nội có thêm nhiều “Nhà hát Ngọc Trai” – biểu tượng mới của văn hóa hiện đại kết hợp bản sắc truyền thống.

Phối cảnh Nhà hát Ngọc trai

Dự án do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng, quy mô khoảng 191.000m². Trong đó: Nhà hát Ngọc Trai do kiến trúc sư nổi tiếng Renzo Piano (Ý) thiết kế, với sức chứa hơn 2.000 chỗ ngồi, đủ điều kiện tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa lớn của Thủ đô và quốc tế. Khu Công viên văn hóa – nghệ thuật chuyên đề sẽ là không gian mở sáng tạo, phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật, giải trí và trở thành điểm đến du lịch mới của Hà Nội.

KHÁNH NGUYỄN