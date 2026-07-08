Xã hội

Cẩn trọng, trang nghiêm đưa các anh trở về

SGGPO

Trong 2 ngày sau lễ triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), các lực lượng đang khẩn trương thực hiện đồng bộ nhiều phần việc, vừa mở rộng khu vực tìm kiếm, vừa bảo quản, giám định và tạm quàn các hài cốt được phát hiện.

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Đội K74 (Bộ Tư lệnh TPHCM) tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng

Sau khi khai quật, từng bộ hài cốt được chuyển về khu vực lấy mẫu ADN đặt ngay trong Công viên Lê Thị Riêng. Tại đây, cán bộ chuyên môn vệ sinh sơ bộ, làm sạch bùn đất, kiểm tra hiện trạng và lựa chọn những mẫu xương hoặc răng còn bảo tồn tốt để giám định ADN.

Sau khi lấy mẫu, hài cốt tiếp tục được sắp xếp, bảo quản cẩn trọng. Các đơn vị chuyên môn thực hiện nghi thức nhập quan, đưa hài cốt liệt sĩ về tạm quàn tại Nhà truyền thống trong Công viên Lê Thị Riêng. Hài cốt cùng các di vật được đặt tại vị trí trang nghiêm, thường xuyên hương khói trong thời gian chờ thực hiện các bước tiếp theo.

Song song đó, các lực lượng tiếp tục huy động máy xúc và phương tiện chuyên dụng phục vụ công tác tìm kiếm, đồng thời triển khai các phương án bảo vệ hiện trường, bảo đảm hậu cần để quá trình quy tập diễn ra an toàn, hiệu quả.

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Việc lấy mẫu được thực hiện khoa học, chặt chẽ

Kết quả bước đầu được đánh giá có ý nghĩa quan trọng, khẳng định những nhận định của Ban Chỉ đạo về vị trí hố chôn là đúng hướng, đồng thời mở ra thêm hy vọng tiếp tục tìm thấy các liệt sĩ còn yên nghỉ tại khu vực này.

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Hài cốt liệt sĩ được tạm quàn tại Nhà truyền thống trong Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM, trong ngày 8-7, các lực lượng tập trung chuẩn bị mở rộng khu vực hố chôn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Một số hình ảnh các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: MẠNH THẮNG

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Công tác lấy mẫu ADN được thực hiện tỉ mỉ, chính xác
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Các di vật được tìm thấy
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Hài cốt được đặt ở vị trí trang trọng, thiêng liêng
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Ông Phan Văn Mưa, người từng có mặt tại khu vực Nghĩa địa Đô Thành cũ trong những năm 1972-1973, khi ông mới chỉ là một cậu bé, lặng lẽ đến dâng hương các Anh hùng liệt sĩ tại Bia tưởng niệm Liệt sĩ Công viên Lê Thị Riêng
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Công tác hậu cần, nâng nhà bạt và chuẩn bị để mở rộng khu vực hố chôn trong ngày 8-7-2026
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MẠNH THẮNG - THU HOÀI

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