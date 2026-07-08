Tai nạn giao thông trên quốc lộ 9 khiến 3 người tử vong

Tối 8-7, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của đơn vị này đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 9 khiến 3 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 8-7, một xe tải mang biển kiểm soát 89C lưu thông trên quốc lộ 9, hướng từ Khe Sanh đi Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Hiện trường vụ tai nạn

Thời điểm trên, trên xe tải có 3 người gồm: ông T.V.H, bà H.T.H, cùng trú tại thôn Tổ Hỏa, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên và anh L.VQ, trú tại thôn 1, xã Vĩnh Thực, tỉnh Quảng Ninh. Cơ quan chức năng chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

Khi xe tải di chuyển đến Km56+300 quốc lộ 9, thuộc địa phận xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị thì bất ngờ mất lái, tông vào hệ thống tôn hộ lan bên phải đường theo hướng di chuyển, rồi lật nghiêng.

Hậu quả, xe tải hư hỏng nặng; có 2 nạn nhân tử vong tại chỗ, nạn nhân T.V.H. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại bệnh viện.

Lực lượng Cảnh sát giao thông cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị nhanh chóng phối hợp với lực lượng cứu hộ để xử lý hậu quả, phân luồng giao thông và khám nghiệm hiện trường.

Người dân hiếu kỳ tập trung tại khu vực hiện trường vụ tai nạn

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định, khả năng tài xế đã mất lái khi lưu thông qua đoạn đường quanh co, đèo dốc trên quốc lộ 9, dẫn đến tai nạn.

HÀ THƯƠNG - VĂN THẮNG