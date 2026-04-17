Khởi công Trường Tiểu học Tân Đông (Đồng Tháp), đáp ứng nhu cầu học tập cho gần 700 học sinh

Tham dự lễ khởi công có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp.

Trường Tiểu học Tân Đông là công trình trọng điểm, có ý nghĩa thiết thực đối với sự nghiệp giáo dục địa phương, đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và chính quyền tỉnh Đồng Tháp đối với người dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chia sẻ, việc khởi công xây dựng Trường Tiểu học Tân Đông không chỉ là dựng nên một công trình giáo dục, mà còn xây dựng niềm tin, ươm mầm cho thế hệ trẻ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Binh đoàn 20 thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện để công trình được triển khai nhanh chóng, hiệu quả, thiết thực, đúng và vượt tiến độ đề ra.

﻿Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trường Tiểu học Tân Đông

Dự án Trường Tiểu học Tân Đông có tổng mức đầu tư 49 tỷ đồng từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Binh đoàn 20. Công trình được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại, khang trang với 20 phòng học và các hạng mục: nhà làm việc, nhà đa năng, nhà ăn và các cơ sở vật chất phụ trợ kèm theo.

Sau khi hoàn thành, Trường Tiểu học Tân Đông sẽ đáp ứng nhu cầu học tập cho gần 700 học sinh tại địa phương, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà cho gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn xã

Dịp này, Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Binh đoàn 20 đã trao 200 phần quà tặng gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

NGỌC PHÚC