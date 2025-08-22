Khởi công xây dựng bờ kè đường Trần Xuân Soạn

Dự án nhằm đảm bảo an toàn kết cấu bờ kè và hạ tầng dọc tuyến kè, chống sạt lở, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo quy hoạch.

Ngày 22-8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 7 (TPHCM) tổ chức khởi công Công trình xây dựng bờ kè đường Trần Xuân Soạn (trên địa bàn phường Tân Hưng).

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 7 và lãnh đạo phường Tân Hưng thực hiện nghi thức khởi công công trình

Ông Trần Minh Điện, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực quận 7 cho biết, dự án có điểm đầu từ bờ trái rạch Ông Lớn (khu vực cầu Rạch Ông) và điểm cuối là bờ trái Kênh Tẻ, kết nối với tuyến bờ kè thuộc dự án Xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái.

Công trình xây dựng kè bê tông cốt thép dự ứng lực, chiều dài hơn 500m; xây hành lang sau kè, cải tạo công viên cây xanh hiện hữu tại vị trí kè làm mới và lắp đặt hệ thống chiếu sáng dọc tuyến kè.

Công trình được triển khai trong 130 ngày

Tổng dự toán là 75,3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Trong đó, chi phí xây lắp 60,4 tỷ đồng, các chi phí kiến thiết cơ bản khác và dự phòng là 14,9 tỷ đồng. Dự kiến dự án được thi công trong 130 ngày.

Bờ kè góp phần chống sạt lở khu vực ven kênh

Dự án xây dựng bờ kè đường Trần Xuân Soạn nhằm đảm bảo an toàn kết cấu bờ kè và hạ tầng dọc tuyến kè, chống sạt lở, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo quy hoạch cũng như phù hợp với định hướng phát triển chung của TPHCM. Đặc biệt, dự án nhằm góp phần chống ngập cho tuyến đường Trần Xuân Soạn.

THU HƯỜNG