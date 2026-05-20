Chung tay lan tỏa phong trào hiến tặng mô, tạng

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại chương trình. Ảnh: TUẤN DŨNG

Tổ chức Y tế thế giới đã chọn ngày 13-8 hàng năm là Ngày Hiến tạng thế giới. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và ghi nhận những tấm lòng đầy tính nhân ái đó, Bộ Y tế quyết định lấy ngày 20-5 hàng năm làm “Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô, tạng Việt Nam” để tri ân người hiến mô, tạng, gia đình người đồng ý hiến tặng mô, tạng của người thân để cứu sống những người bệnh khác, khơi dậy tinh thần sẻ chia.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thỉnh chuông tri ân những người chết não hiến tặng mô, tạng. Ảnh: TUẤN DŨNG

Tại chương trình, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ, hiến mô, tạng không chỉ là một hành động y học mà còn là hành động nhân đạo cao cả nhất, thể hiện triết lý sống đầy nhân văn "Cho đi là còn mãi"; bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới những người đã hiến mô, hiến tạng và cho rằng, trong thời khắc đau thương nhất, họ đã vượt lên nỗi mất mát để nghĩ đến sự sống của người khác. Theo Phó Thủ tướng: "Đó là sự hy sinh thầm lặng nhưng vô giá, là biểu hiện cao đẹp nhất của lòng nhân ái và tình người".

Các đại biểu dành phút mặc niệm tri ân những người chết não đã hiến mô, tạng. Ảnh: TUẤN DŨNG

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ nhu cầu ghép tạng tại Việt Nam vẫn rất lớn, trong khi nguồn tạng hiến còn hạn chế. Hiện vẫn còn hàng ngàn bệnh nhân từng ngày chờ được ghép tạng để duy trì sự sống. Điều đó nhắc nhở mỗi người rằng, mỗi lá đơn đăng ký hiến mô, hiến tạng hôm nay có thể trở thành hy vọng sống cho nhiều người trong ngày mai.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô, tạng 20-5. Ảnh: TUẤN DŨNG

Để phong trào hiến mô, tạng lan tỏa sâu rộng trong xã hội, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế tiếp tục khẩn trương tham mưu, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật; đề xuất tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực ghép tạng; xây dựng hệ thống điều phối hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hiệu quả nhất.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu đăng ký hiến mô, tạng. Ảnh: TUẤN DŨNG

Ngay tại chương trình, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã trực tiếp đăng ký hiến mô, tạng và kêu gọi cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, các tổ chức, doanh nghiệp và mỗi gia đình, người dân Việt Nam cùng chung tay lan tỏa mạnh mẽ phong trào hiến tặng mô, tạng bằng trái tim nhân ái, sự sẻ chia và tình dân tộc, nghĩa đồng bào thiêng liêng.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại chương trình. Ảnh: TUẤN DŨNG

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, tính đến năm 2025, cả nước đã thực hiện 10.878 ca ghép tạng. Đến nay, cả nước đã có 286 ca chết não hiến tạng. Hiện cả nước có 34 bệnh viện được cấp phép hoạt động ghép tạng. Số người tự nguyện đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời ngày càng tăng khi đến nay đã có 177.454 người đăng ký hiến tặng mô, tạng. Tuy nhiên, nguồn tạng hiện vẫn chưa đáp ứng nhu cầu ghép tạng ngày càng lớn của người bệnh.

Tại chương trình, Bộ Y tế đã tri ân gia đình những người hiến mô, tạng và thực hiện nghi thức phát động hưởng ứng đăng ký hiến tặng mô, tạng vì sự sống của người bệnh.

KHÁNH NGUYỄN