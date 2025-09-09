Ngày 9-9, tại Nhà hàng nổi Elisa (TPHCM), Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam (VCCA) công bố khởi động Chương trình “Xét tặng Danh hiệu Văn hóa Ẩm thực Việt Nam”

Ẩm thực tại Nhà hàng nổi Elisa được giới thiệu đến thực khách, nghệ nhân ngày 9-9

Đây là sự kiện vinh danh quy mô toàn quốc lần đầu tiên trong lĩnh vực này.

Các danh hiệu gồm: Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực Việt Nam, Nghệ nhân Tinh hoa, Nghệ nhân Quốc gia, cùng hai hạng mục đặc biệt là Nhà nghiên cứu và Đại sứ Văn hóa Ẩm thực Việt Nam. Đây là sự ghi nhận đối với những cá nhân có đóng góp nổi bật trong việc gìn giữ, sáng tạo và quảng bá tinh hoa ẩm thực dân tộc.

Chủ tịch VCCA Nguyễn Quốc Kỳ, cho biết, giải thưởng không chỉ nhằm tri ân nghệ nhân, đầu bếp, mà còn là chiến lược khẳng định thương hiệu ẩm thực Việt Nam trên bản đồ thế giới, đồng thời thúc đẩy truyền nghề, đào tạo thế hệ trẻ.

Các đại biểu công bố thông tin ngày 9-9

Điểm nhấn của chương trình là quy trình xét chọn minh bạch, phi lợi nhuận và không thu phí. Hội đồng thẩm định gồm các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nghệ nhân đầu ngành và đại diện cơ quan quản lý.

Theo VCCA, chương trình hướng tới xây dựng thương hiệu ẩm thực quốc gia, coi ẩm thực vừa là giá trị văn hóa, tinh thần, vừa là động lực phát triển kinh tế, du lịch và công nghiệp sáng tạo. Đây cũng là bước khởi đầu để tiến tới Giải thưởng Ẩm thực Quốc gia.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 10-8 đến 30-10; Lễ vinh danh dự kiến diễn ra tháng 11-2025.

THI HỒNG