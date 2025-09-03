Khám phá “Đại dương kỳ bí” tại Nha Trang

Không gian khu trưng bày “Đại dương kỳ bí”, Bảo tàng Hải dương học cơ sở đồi Hòn Chồng. Thực hiện: HIẾU GIANG

Khu trưng bày “Đại dương kỳ bí” của Bảo tàng Hải dương học cơ sở đồi Hòn Chồng (thuộc Viện Hải dương học), cũng là nơi Đài Thiên Văn đặt trụ sở làm việc, cách Viện Hải dương học khoảng 8km về phía Bắc.

Khu trưng bày này là một trong các chuyên đề thuộc tổ hợp trưng bày quy mô lớn "Thế giới đại dương qua lăng kính vũ trụ" của Bảo tàng Hải dương học trong năm 2025, đánh dấu bước tiến mới trong việc phổ biến tri thức về biển và đại dương đến công chúng, đồng thời góp phần thúc đẩy du lịch khoa học tại tỉnh Khánh Hòa.

Khu trưng bày được thiết kế và bố cục theo mô hình các tầng sâu của đại dương, từ mặt biển đến độ sâu 6.000 mét, giúp khách tham quan có thể hình dung rõ nét về sự khác biệt của các điều kiện ánh sáng, áp suất… của từng tầng nước, cùng sự thích nghi kỳ diệu của các sinh vật biển.

Điểm nhấn của khu trưng bày là 3 khu vực chính: Tầng chiếu sáng tái hiện "khu rừng nhiệt đới" của đại dương với những thợ săn thiện chiến; Tầng chạng vạng và bóng tối vĩnh cửu khám phá vũ điệu ánh sáng sinh học và hiện tượng "tuyết biển"; Tầng vực thẳm vô tận - vương quốc của bóng tối vĩnh hằng, lạnh giá và áp lực cực đại.

Ông Trương Sĩ Hải Trình, Phó Trưởng phòng Thông tin - Truyền thông Viện Hải dương học, cho hay mỗi tầng là một mảnh ghép tạo nên sự kỳ bí của đại dương, thôi thúc hành trình khám phá thế giới tự nhiên của con người.

Khu trưng bày nằm trong chuỗi các hoạt động của Bảo tàng Hải dương học chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, và là công trình mang dấu ấn Kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Khu trưng bày hiện có hơn 50 mẫu sinh vật biển cùng các mô hình sinh vật và hệ sinh thái biển sâu.

Mỗi sinh vật cùng câu chuyện được kể mong muốn thắp lên ngọn lửa đam mê khám phá và nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi người đối với đại dương xanh bao la.

Dù vừa mở cửa nhưng khu trưng bày đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với những du khách yêu thích khoa học biển.

Bạn Thu Phương (22 tuổi, ngụ phường Nam Nha Trang) rất hài lòng khi không gian khu trưng bày sinh động, đem lại trải nghiệm mới mẻ cho khách tham quan.

"Khi đến đây, mọi người được biết thêm nhiều loài sinh vật quý hiếm. Mỗi khu vực trưng bày đều có bảng giới thiệu để mọi người tìm hiểu thông tin", Thu Phương nói.

Theo Bảo tàng Hải dương học, khu trưng bày "Đại dương kỳ bí" mở cửa đón khách miễn phí tham quan đến hết ngày 15-9.

Thời gian này, Bảo tàng Hải dương học cũng phát vé cho khách xem các bộ phim về sinh vật biển và bảo tồn đại dương.

