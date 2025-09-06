Chiều 6-9, UBND phường Hội An (TP Đà Nẵng) phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa thế giới Hội An và các đơn vị đại diện Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc tổ chức khai mạc Lễ hội Ẩm thực Hàn Quốc tại Hội An 2025.

Các đại biểu cắt băng khai mạc lễ hội ẩm thực. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Tại lễ hội, du khách được giới thiệu và thưởng thức nhiều món ăn đặc trưng như kimbap, kim chi, đồ uống truyền thống, cùng các sản phẩm tiêu biểu của Hàn Quốc. Điểm nhấn của chương trình là không gian ẩm thực mở cửa tự do, nơi du khách có thể dùng thử miễn phí các món ăn, giao lưu trực tiếp với đầu bếp.

Ngoài ra, lễ hội còn mang đến chuỗi hoạt động nghệ thuật – giải trí hấp dẫn như: biểu diễn nghệ thuật cổ truyền Hội An, biểu diễn guitar và violin Hàn Quốc, trải nghiệm check-in, mua sắm và nhận quà lưu niệm. Sự kiện diễn ra trong hai ngày 6 và 7-9.

Đông đảo người dân xếp hàng thưởng thức ẩm thực Hàn Quốc trong không gian lễ hội. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Ông Cho Sungbae, Giám đốc Tổng công ty Thương mại Nông thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc tại TPHCM, cho biết mục tiêu của chương trình là đưa ẩm thực Hàn Quốc đến gần hơn với người dân và du khách, đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa, hợp tác giữa Việt Nam – Hàn Quốc trong lĩnh vực ẩm thực.

Theo ban tổ chức, lễ hội không chỉ là hành trình khám phá tinh hoa ẩm thực Hàn Quốc, mà còn là không gian văn hóa giao lưu, góp phần thắt chặt tình hữu nghị hai nước. Đây hứa hẹn sẽ là điểm hẹn văn hóa – du lịch dành cho người dân địa phương và du khách, đồng thời tạo cơ hội để sản phẩm Hàn Quốc tiếp cận gần hơn với thị trường Việt Nam.

>>> Một số hình ảnh tại lễ hội:

Biểu diễn nghệ thuật cổ truyền Hàn Quốc tại buổi lễ. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Giới thiệu nước gạo đến người dân địa phương. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Món dookki được tặng miễn phí cho người dân và du khách thưởng thức. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Du khách được giới thiệu và thưởng thức các món ăn đặc trưng như kimbap, kim chi, đồ uống và nhiều sản phẩm tiêu biểu từ Hàn Quốc. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Chỉ trong thời gian ngắn sau lễ khai mạc, đã có rất nhiều người đến trải nghiệm ẩm thực. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

