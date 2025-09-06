Bắt đầu khai thác đoàn tàu “Hà Nội 5 cửa ô”

Ngày 6-9, Tổng công ty Đường sắt chính thức đưa vào khai thác đoàn tàu “Hà Nội 5 cửa ô” (The Hanoi Train), hành trình từ ga Hà Nội đến ga Từ Sơn (Bắc Ninh).

Hát quan họ trên tàu "Hà Nội 5 cửa ô"

Đoàn tàu có 10 toa, được thiết kế 2 tầng, trong đó, 5 toa hành khách thiết kế theo 5 chủ đề khác nhau, lấy cảm hứng từ 5 cửa ô nổi tiếng trong lịch sử Hà Nội: Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Dền, Ô Đống Mác, Ô Cầu Giấy và Ô Chợ Dừa.

Đây là lần đầu tiên một đoàn tàu du lịch được thiết kế riêng để giới thiệu văn hóa Hà Nội thông qua hành trình đường sắt. Mỗi toa đều có cửa sổ rộng để thuận tiện cho hành khách ngắm cảnh dọc cung đường. Nội thất bên trong được thiết kế mang đậm dấu ấn Hà Nội xưa.

Mỗi ngày, tàu khai thác 3 chuyến, xuất phát từ ga Hà Nội và qua các ga Long Biên, Gia Lâm, Yên Viên, Từ Sơn (Bắc Ninh), rồi quay đầu trở lại. Các khung giờ khởi hành là 8 giờ, 14 giờ và 20 giờ 30 phút. Giá vé người lớn 550.000 - 750.000 đồng/khách, tùy hạng toa.

BÍCH QUYÊN