Thúc đẩy hợp tác du lịch giữa TPHCM và TP Gimhae, Hàn Quốc

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng tiếp Thị trưởng TP Gimhae Hong Tae-yong. Ảnh: MINH CHÂU

Bày tỏ vui mừng được đón tiếp Thị trưởng TP Gimhae sang tham dự Đại hội đồng Tổ chức xúc tiến du lịch các thành phố toàn cầu (TPO) lần thứ 12 đang diễn ra tại TPHCM, đồng chí Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh, đây là dịp để hai thành phố tăng cường hiểu biết lẫn nhau, trong bối cảnh Việt Nam và Hàn Quốc đã nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2022.

TPHCM hiện đã thiết lập quan hệ với rất nhiều thành phố, địa phương của Hàn Quốc như Seoul, Busan, Daegu, Incheon… Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng, việc TPHCM và Gimhae có đường bay thẳng sẽ giúp hai thành phố đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có du lịch. TPHCM là điểm đến du lịch quen thuộc với nhiều du khách Hàn Quốc trong nhiều năm qua và sau khi mở rộng địa giới hành chính, TPHCM mới chắc chắn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ hơn nữa cho du khách xứ kim chi.

Thị trưởng Hong Tae-yong trao thư ngỏ của chính quyền TP Gimhae gửi chính quyền TPHCM đến Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng. Ảnh: MINH CHÂU

Giới thiệu đôi nét về Hội chợ Du lịch quốc tế TPHCM lần thứ 19 (ITE HCMC 2025), đồng chí Nguyễn Văn Dũng hy vọng trong năm tới, gian hàng của TP Gimhae sẽ xuất hiện tại hội chợ và bày tỏ mong muốn hai bên sẽ thúc đẩy quảng bá du lịch của nhau, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực du lịch để từ đó góp phần củng cố quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa TPHCM với TP Gimhae và các địa phương của Hàn Quốc nói riêng và hai nước Việt Nam - Hàn Quốc nói chung.

Trong lần đầu tiên đến thăm TPHCM, Thị trưởng TP Gimhae Hong Tae-yong, cho biết, rất ấn tượng với sự năng động cùng kiến trúc, văn hóa đặc sắc của TPHCM. Ông Hong Tae-yong nhấn mạnh, Việt Nam là đối tác quan trọng đối với TP Gimhae và việc sáp nhập tỉnh thành của Việt Nam lần này là cơ hội để TP Gimhae mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng tặng quà lưu niệm đến Thị trưởng TP Gimhae

﻿Hong Tae-yong. Ảnh: MINH CHÂU

Theo ông Hong Tae-yong, TP Gimhae có nhiều người nước ngoài đến sinh sống, học tập và làm việc, trong đó cộng đồng người Việt Nam chiếm số lượng lớn. Ông Hong Tae-yong cho rằng, đây chính là nền tảng để Hàn Quốc - Việt Nam nói chung, TP Gimhae và TPHCM nói riêng, đẩy mạnh hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực du lịch.

Các đại biểu tham dự cuộc gặp. Ảnh: MINH CHÂU

Thị trưởng TP Gimhae chúc TPHCM sẽ tổ chức thành công sự kiện năm nay và mong muốn TPHCM hỗ trợ TP Gimhae tổ chức TPO lần thứ 13 vào năm tới.

MINH CHÂU