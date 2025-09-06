Khách tấp nập "săn" tour tại ITE HCMC 2025

Chiều 6-9, đông đảo người dân và du khách đã đổ về Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM 2025 (ITE HCMC 2025) tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), phường Tân Mỹ (TPHCM) để tham quan, mua tour, săn khuyến mãi.

Khách mua tour tại gian hàng Lữ hành Saigontourist trong hội chợ, chiều 6-9

Theo ước tính của Sở Du lịch TPHCM, trong 3 ngày diễn ra (từ ngày 4 đến 6-9), ITE HCMC 2025 đã thu hút hàng chục ngàn lượt khách tham quan. Nhiều gian hàng như Saigontourist, BenThanh Tourist,... luôn đông kín khách xếp hàng đặt tour, tham gia hoạt động rút thăm trúng thưởng.

Khách chọn mua tour tại gian hàng Lữ hành Saigontourist trong hội chợ, chiều 6-9. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Anh Lê Văn Doanh (ngụ Lâm Đồng) cho biết anh cùng nhóm bạn vừa đặt tour Thái Lan 5 ngày 4 đêm, khởi hành cuối tháng 11, với giá khoảng 7 triệu đồng/người.

Bên cạnh đó, các tour đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Âu... cũng được khách quan tâm nhiều.

Khách tìm hiểu tour tại gian hàng Focus Travel Group

Thống kê nhanh từ Lữ hành Saigontourist cho thấy, đơn vị đã tiếp đón hơn 100 buyer (người mua) quốc tế, doanh thu 3 ngày đạt khoảng 10 tỷ đồng. Các tour bán chạy nhất gồm: miền Bắc mùa lúa chín, Đông Bắc – Tây Bắc, mùa thu Hà Nội, cùng nhiều tour nước ngoài đến Úc, Thái Lan, Nhật Bản...

Ông Nguyễn Thành Lưu, Tổng Giám đốc Lữ hành Saigontourist, nhận định: “ITE HCMC 2025 không chỉ là hội chợ giao thương mà còn là cú hích khởi động cho mùa du lịch cao điểm cuối năm".

Khách tìm hiểu thông tin, chọn mua tour tại gian hàng BenThanh Tourist trong hội chợ, chiều 6-9. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Với BenThanh Tourist, sự kiện là “sân chơi” để tung sản phẩm mới, kích cầu nội địa, đồng thời mở rộng thị trường. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Du lịch quốc tế BenThanh Tourist, cho biết năm nay ghi nhận buyer từ Nga, Ba Lan tăng, trong khi buyer từ Trung Quốc, Đài Loan giảm so với các năm trước.

Khách xếp hàng tham dự chương trình rút thăm trúng thưởng, khuyến mãi... tại gian hàng BenThanh Tourist

Ông Đặng Hiếu Trung, Tổng Giám đốc Focus Travel Group, thông tin đây là lần đầu tiên doanh nghiệp tham gia ITE HCMC, mang đến các sản phẩm du lịch đường biển và đường sông hạng sang như “Du thuyền Volga” (Nga), “Kỳ quan Dương Tử” (Trung Quốc), “Dấu ấn Mê Kông” (Việt Nam)...

“Hội chợ là dịp để doanh nghiệp kết nối, quảng bá sản phẩm, từng bước tạo dấu ấn với du khách trong và ngoài nước” – ông Trung chia sẻ.

THI HỒNG