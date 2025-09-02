Hà Nội đón lượng du khách hơn 2 triệu lượt trong 4 ngày

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay trở thành một dấu mốc đặc biệt với du lịch Thủ đô. Theo Sở Du lịch TP Hà Nội, chỉ trong 4 ngày nghỉ (từ 30-8 đến 2-9), Hà Nội đã đón khoảng 2,08 triệu lượt khách, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Hơn 2 triệu lượt trong 4 ngày, Hà Nội đón lượng du khách kỷ lục

Trong đó, khách quốc tế đạt trên 80.000 lượt, tăng tới 35%. Tổng thu du lịch ước tính 4.500 tỷ đồng, mức tăng trưởng kỷ lục 80% so với năm trước.

Không khí lễ hội lan tỏa khắp phố phường khi Hà Nội tổ chức hàng loạt sự kiện văn hóa - nghệ thuật gắn với kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9. Từ Quảng trường Ba Đình đến hồ Hoàn Kiếm, Hoàng thành Thăng Long, hàng vạn người đã hòa vào dòng người tham quan, thưởng thức nghệ thuật, tham gia các hoạt động trải nghiệm. Riêng Triển lãm 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia đã thu hút hơn triệu lượt khách chỉ sau ba ngày.

Hệ thống lưu trú cũng chứng kiến công suất phòng bùng nổ. Các khách sạn 3 - 5 sao đạt mức sử dụng bình quân 83%, tăng mạnh so với năm ngoái. Nhiều cơ sở kín phòng 100% vào đêm 1-9. Các điểm du lịch trọng điểm ghi nhận lượng khách tăng đột biến: Vườn thú Hà Nội và Hoàng thành Thăng Long cùng đạt khoảng 33.000 lượt, Văn Miếu - Quốc Tử Giám gần 18.000 lượt, Nhà tù Hỏa Lò hơn 26.000 lượt.

Đáng chú ý, dịp này, Sở Du lịch TP Hà Nội phối hợp Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng 35.000 suất quà cho du khách đến viếng Lăng Bác, tạo dấu ấn đẹp trong lòng người dân và bạn bè quốc tế.

Cùng với đó, các chương trình nghệ thuật ánh sáng, mapping, diễu binh - diễu hành, bắn pháo hoa tại 5 điểm lớn của thành phố đã thu hút đông đảo người dân và du khách, biến Hà Nội thành tâm điểm của những ngày lễ hội.

MAI AN