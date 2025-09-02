Mỗi ngày nghỉ lễ, TPHCM thu du lịch hơn 1.000 tỷ đồng

1,45 triệu lượt khách đã đến tham quan, vui chơi tại TPHCM trong 4 ngày nghỉ lễ. Tổng doanh thu ngành du lịch 4.140 tỷ đồng.

Chiều 2-9, Sở Du lịch TPHCM cho hay, trong 4 ngày nghỉ lễ, khách tham quan tại các khu - điểm du lịch, vui chơi giải trí tại TPHCM đạt khoảng 1,45 triệu lượt. Trong đó, khách quốc tế khoảng 45.600 lượt.

Dòng người đổ về Khu du lịch Suối Tiên đông nghẹt

Khách lưu trú tại các khách sạn, nhà nghỉ đạt khoảng 300.000 lượt; công suất phòng đạt trên 87%. Doanh thu ngành du lịch đạt 4.140 tỷ đồng. Tình hình an ninh trật tự, an toàn cho du khách tại các khu - điểm vui chơi du lịch đảm bảo.

Khách vui chơi lễ tại khu du lịch Suối Tiên

Cập nhật thông tin từ Thảo cầm viên Sài Gòn, khu di tích Lịch sử địa đạo Củ Chi, khu du lịch Suối Tiên… khách đổ về đông nghẹt trong các ngày nghỉ lễ.

Dịp này, Sở Du lịch phối hợp doanh nghiệp triển khai một số tour tham quan di tích lịch sử Biệt động Sài Gòn, hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Đồng thời kết nối tour với những công trình hiện đại như Landmark 81, du thuyền sông Sài Gòn, xe buýt mui trần, Water Bus… tạo sức hút cho du khách trong và ngoài nước.

Thảo cầm viên Sài Gòn tấp nập khách tham quan

Tại trung tâm thành phố, hệ thống lưu trú, dịch vụ tung loạt ưu đãi lớn: giảm giá 15-45%, tặng kèm bữa sáng, voucher spa, dịch vụ đưa đón. Các điểm đến như Dinh Thống Nhất, bảo tàng, phố đi bộ, khu vui chơi… đông nghẹt du khách; một số nơi miễn, giảm phí tham quan.

Không khí lễ hội còn lan tỏa tới tỉnh Bình Dương (trước đây) với chương trình nghệ thuật “Ánh sao độc lập”, chợ ẩm thực ba miền, xiếc, EDM, flyboard, thảm trượt cầu vồng tại khu du lịch Đại Nam; các điểm vui chơi Thủ Dầu Một, Thủy Châu, hồ Dầu Tiếng cũng chật kín người.

Hoạt động buổi tối tại khu du lịch Suối Tiên thu hút khách đến

Trong khi đó, Vũng Tàu và Hồ Tràm trở thành lựa chọn hàng đầu nhờ lợi thế biển, dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp, nhiều khuyến mãi 15%-40% và các hoạt động thể thao biển náo nhiệt.

Ngay sau kỳ nghỉ, Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM – ITE HCMC 2025 sẽ tạo thêm “cú hích” quảng bá, góp phần đưa hình ảnh thành phố năng động, thân thiện lan tỏa mạnh mẽ đến bạn bè quốc tế.

Khách chọn mua giày thể thao các loại tại AEON Mall Tân Phú

Ghi nhận tại một số trung tâm thương mại như Co.opmart, AEON Mall, MM Mega Market…, lượng khách cũng tăng từ 1,5-2 lần so với ngày thường. Một số siêu thị, trung tâm thương mại đã mở cửa sớm hơn và đóng trễ hơn khoảng 30 phút so với ngày thường để phục vụ khách hàng.

Khu vực ẩm thực, rạp chiếu phim luôn kín chỗ. Các siêu thị cũng ghi nhận sức mua tăng mạnh, dao động 30% - 60% tùy mặt hàng, tập trung ở nhóm thực phẩm chế biến sẵn, đồ uống, bánh kẹo, quà tặng.

Song song đó, chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu mừng đại lễ được triển khai đồng loạt, có nơi giảm giá đến 90%…

THI HỒNG