Hàng vạn thanh niên tham gia lễ chào cờ "Tôi yêu tổ quốc tôi"

Sáng nay, lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và hội thanh niên các cấp tổ chức đã đồng thời diễn ra tại 7 địa điểm cấp Trung ương, 34 điểm cấp tỉnh và 3.334 điểm cấp xã, với sự tham gia của hàng vạn thanh niên.

Các đại biểu, thanh niên và đoàn viên thực hiện nghi lễ chào cờ, sáng 16-8. Ảnh: TTXVN

Các địa điểm tổ chức lễ chào cờ đặc biệt đều được trang hoàng rực rỡ sắc cờ, cùng vang vọng tiếng hát quốc ca hào hùng, gợi lên tình yêu Tổ quốc, lòng tự hào dân tộc cho các bạn trẻ và người dân tham gia.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, phát biểu tại lễ chào cờ sáng 16-8

Từ điểm cầu Vườn hoa Vạn Xuân (Bốt Hàng Đậu, TP Hà Nội), anh Nguyễn Tường Lâm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam kêu gọi, mỗi hội viên, thanh niên hãy biến cảm xúc hôm nay thành những hành động cụ thể và bền bỉ, để lá cờ Tổ quốc và tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi” hiện diện trong từng việc làm, từ những sản phẩm sáng tạo lan tỏa thông điệp yêu nước trên mạng xã hội đến việc học tập, lao động hàng ngày.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cũng nhấn mạnh: "Dù bạn trẻ ở thành phố hay vùng quê, dù công việc lớn hay nhỏ, hãy để mọi việc các bạn làm đều góp phần khắc họa hình ảnh một thế hệ thanh niên Việt Nam năng động, bản lĩnh và sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc".

Sau lễ chào cờ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã trao bảng tượng trưng 800 cờ Tổ quốc và ảnh Bác, 50 lá cờ tặng các trường học trên địa bàn; tới thăm và tặng quà 5 gia đình lão thành cách mạng, gia đình chính sách trên địa bàn; thăm đội hình "Bình dân học vụ số"; hỗ trợ chính quyền địa phương 2 cấp tại phường Trúc Bạch.

Cùng thời điểm này, lễ chào cờ cấp Trung ương diễn ra tại Nghĩa trang Hàng Dương, đặc khu Côn Đảo (TPHCM); cột cờ Thủ Ngữ (TPHCM); cột mốc ba biên, Nhà văn hóa hữu nghị 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia, tỉnh Quảng Ngãi; Mũi Đôi - Hòn Đầu, tỉnh Khánh Hòa; cột cờ Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang; cột cờ Mũi Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" là một trong những sự kiện đặc biệt của hội viên, thanh niên Việt Nam chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025). Đây cũng là hoạt động trọng tâm của chặng 2 trong "Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi"; với tên gọi "Tự hào bản hùng ca dân tộc" diễn ra từ ngày 27-7 đến 19-8.

>> Một số hình ảnh lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tại điểm cầu Vườn hoa Vạn Xuân (Bốt Hàng Đậu, TP Hà Nội):

Ảnh: TTXVN

Ảnh: TTXVN

Ảnh: TTXVN

Ảnh: TTXVN

Ảnh: TTXVN



BÍCH QUYÊN