Tưởng niệm 10 nữ Anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc

Ngày 24-7, tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức lễ tưởng niệm 58 năm ngày hy sinh của 10 nữ Anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc (24-7-1968 – 24-7-2026).

Video: Người dân dâng hoa, dâng hương tại mộ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, người dân và du khách đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Hình ảnh 10 nữ Anh hùng liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc

Trước đó, tối 23-7, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Quân khu 4 và các đơn vị liên quan tổ chức lễ thắp nến tri ân, chương trình nghệ thuật “Khoảng trời con gái” và trao quà các gia đình chính sách, người có công.

Lễ thắp nến tri ân vào tối 23-7 tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Ngày 24-7-1968, 10 nữ thanh niên xung phong thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 552, Tổng đội 55, tuổi từ 17 đến 24, đã hy sinh khi làm nhiệm vụ san lấp hố bom, bảo đảm tuyến giao thông Bắc - Nam tại Ngã ba Đồng Lộc được thông suốt.

Đông đảo người dân dâng hoa, dâng hương tại mộ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc

Từ đầu năm 2026 đến nay, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đón khoảng 380.000 lượt khách; riêng trong tháng 7, bình quân mỗi ngày có 4.000-5.000 lượt người đến tham quan, tưởng niệm.

DƯƠNG QUANG