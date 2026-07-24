Xã hội

Khánh Hòa thu nhận mẫu ADN của hơn 3.200 thân nhân liệt sĩ

SGGPO

Hơn 3.200 thân nhân liệt sĩ tại tỉnh Khánh Hòa sẽ được thu nhận mẫu sinh phẩm ADN trong đợt cao điểm từ ngày 23 đến 26-7.

Ngày 24-7, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ phát động đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, với mục tiêu đẩy nhanh việc xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Qua rà soát, lực lượng công an phối hợp các đơn vị liên quan đã xác định hơn 3.200 thân nhân liệt sĩ tại tỉnh Khánh Hòa đủ điều kiện lấy mẫu.

Đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ diễn ra từ ngày 23 đến 26-7 tại 12 điểm thu nhận tập trung trên toàn tỉnh.

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Lực lượng công an thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam biểu dương Công an tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương đã chủ động phối hợp triển khai nhiệm vụ mang ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc. Đồng thời, đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát, tuyên truyền, tổ chức thu nhận mẫu đúng đối tượng, đúng quy trình, bảo đảm tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các gia đình liệt sĩ tham gia.

Dịp này, tỉnh Khánh Hòa trao 20 phần quà tri ân các gia đình chính sách tiêu biểu tại phường Nha Trang.

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Lực lượng công an đến tận nhà thân nhân liệt sĩ để lấy mẫu sinh phẩm ADN

Ngay sau lễ phát động, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) và Công ty CP GeneStory tổ chức thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ tại các phường Nha Trang, Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang và Tây Nha Trang.

Trước đó, ngày 23-7, việc thu nhận mẫu đã được triển khai tại các phường Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa và xã Vạn Ninh.

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TIẾN THẮNG

Từ khóa

Khánh Hòa ADN Liệt sĩ Thân nhân Cao điểm Danh tính thu nhận mẫu ADN

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