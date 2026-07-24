Xã hội

Lớp Mầm non Ngôi Sao Xanh ngừng hoạt động sau vụ việc gây xôn xao dư luận

SGGPO

Ngày 24-7, Công an phường Tam Bình, TPHCM, có báo cáo gửi Công an TPHCM về kết quả xác minh vụ nghi bạo hành trẻ em tại Lớp Mầm non Ngôi Sao Xanh, còn gọi là Ngôi Nhà Xanh.

Hình ảnh bé trai nằm trên thảm lau chân trước nhà vệ sinh
Hình ảnh bé trai nằm trên thảm lau chân trước nhà vệ sinh

Công an phường Tam Bình đã phối hợp Viện KSND khu vực 2 và Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, trích xuất dữ liệu camera, lấy lời khai những người liên quan; đồng thời kiểm tra sức khỏe, tâm lý của cháu N.A.K. (sinh năm 2021) và các điều kiện pháp lý của cơ sở.

Qua làm việc, mẹ cháu K. xác nhận tài khoản Facebook đăng các video phản ánh vụ việc do mình quản lý. Người này cho biết vì lo lắng cho con nên đăng thông tin khi chưa kiểm chứng đầy đủ. Sau khi được cơ quan chức năng giải thích, chị đã gỡ các video và xác nhận cháu K. không bị bạo hành.

Kết quả xác minh cho thấy Lớp Mầm non Ngôi Sao Xanh được cấp phép hoạt động, hồ sơ pháp lý cơ bản đầy đủ. Tuy nhiên, cơ sở sử dụng một nhân sự quản lý chưa đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.

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Lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Trên cơ sở tài liệu thu thập được, Viện KSND khu vực 2 và cơ quan điều tra xác định vụ việc không có dấu hiệu tội phạm. Công an phường Tam Bình đã tham mưu Chủ tịch UBND phường xử lý hành chính các vi phạm được phát hiện.

Hiện Lớp Mầm non Ngôi Sao Xanh đã ngừng hoạt động và chấm dứt hợp đồng lao động với hai giáo viên liên quan.

Công an phường Tam Bình tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan theo dõi thông tin trên không gian mạng, kịp thời ngăn chặn việc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng về vụ việc.

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NGUYỄN TÂN

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Bạo Hành Công An Phường Tam Bình Bé Trai Nghi Bị Bạo Hành Ngủ Trên Thảm Lau Chân UBND Phường Tam Bình

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