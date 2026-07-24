Tặng quà người có công, thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Chiều tối 24-7, tại Công viên - Bia tưởng niệm các chiến sĩ chiến đấu bảo vệ cầu Rạch Chiếc trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Khánh (TPHCM) tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026).

Đồng chí Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, cùng lãnh đạo phường An Khánh đến dự.

Đồng chí Lê Hồng Anh cùng các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương; dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Cũng tại buổi lễ, các đại biểu đã nghe ông Trịnh Quảng Thang, nguyên cán bộ Tổng cục 2 Tình báo ngoại tuyến thuộc Bộ Quốc Phòng - chiến sĩ từng chiến đấu trong đơn vị pháo cao xạ, trực tiếp phòng thủ tại Thủ đô Hà Nội trong chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972 và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử - chia sẻ về những năm tháng ông cùng đồng đội chống Mỹ cứu nước.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Khánh trao tặng 81 phần quà đến các gia đình thương binh, gia đình chính sách trên địa bàn.

Nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh và Bí thư Đảng ủy phường An Khánh Lê Trần Kiên trao quà đến các gia đình thương binh, gia đình chính sách. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Bí thư Đảng ủy phường Lê Trần Kiên cho biết, dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, phường đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa; trong đó, đã phối hợp triển khai chăm lo cho 613 người có công với cách mạng và thân nhân người có công theo chính sách của thành phố.

Thời gian tới, phường tiếp tục rà soát đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện nhà ở và sức khỏe của các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ; kịp thời phát hiện những trường hợp khó khăn để có giải pháp chăm lo phù hợp.

Trong khuôn khổ buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức đặt hoa đăng tưởng niệm và thắp nến tri ân 52 Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong trận chiến bảo vệ cầu Rạch Chiếc năm 1975.

THU HƯỜNG