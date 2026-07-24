Quốc hội dự kiến thông qua 19 luật, nghị quyết tại kỳ họp không thường lệ

Chiều 24-7, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đồng chủ trì hội nghị giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về nội dung, chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết tại hội nghị. Ảnh: CẨM HÀ

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, hai bên cơ bản thống nhất trình Quốc hội xem xét 31 nội dung. Trong đó, có 26 nội dung về xây dựng pháp luật, gồm thông qua 19 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật; công tác nhân sự và 4 nội dung quan trọng khác.

Thời gian qua, Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ, Quốc hội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan liên quan đã tích cực chuẩn bị, hoàn thiện các nội dung trình Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về 18 nội dung và dự kiến tiếp tục xem xét các nội dung còn lại từ ngày 27 đến 30-7.

Nhấn mạnh các nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp đều quan trọng, cấp thiết, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo các cơ quan soạn thảo chuẩn bị kỹ dự thảo văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; tránh tình trạng luật, nghị quyết được thông qua khẩn trương nhưng văn bản hướng dẫn ban hành chậm, gây vướng mắc khi thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: CẨM HÀ

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng thống nhất với yêu cầu chuẩn bị kỹ hồ sơ, tài liệu, nhất là việc đánh giá tác động của các chính sách mới, quan trọng, liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tư pháp cùng các bộ trưởng, trưởng ngành trực tiếp chỉ đạo, bảo đảm tiến độ và chất lượng các nội dung trình Quốc hội; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội trong quá trình thẩm tra, tiếp thu, giải trình và chỉnh lý các dự án luật, nghị quyết; kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền, nhất là phải rà soát kỹ các nội dung cần báo cáo cấp có thẩm quyền.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: CẨM HÀ

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thống nhất thời gian và các nội dung dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp.

Do thời gian chuẩn bị chỉ còn hơn một tuần, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, gửi tài liệu đúng thời hạn qua hệ thống Quốc hội số để đại biểu có đủ thời gian nghiên cứu.

Đối với các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu, tài liệu có thể được gửi theo từng đợt phù hợp nhưng phải bảo đảm tiến độ.

“Dù gấp, dù bận đến đâu thì chất lượng vẫn phải đặt lên hàng đầu”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc sáng 3-8 và bế mạc ngày 24-8, tổ chức thành 2 đợt. Đợt 1 diễn ra từ ngày 3-8 đến sáng 13-8; đợt 2 từ ngày 19 đến 24-8. Quốc hội dự kiến làm việc liên tục, không nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật.

CẨM HÀ - ANH PHƯƠNG