TPHCM dự kiến bố trí khoảng 12.700 tỷ đồng cho khoa học, công nghệ

Chiều 9-1, Sở KH-CN TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực của ngành KH-CN thành phố đạt được trong năm qua.

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình lịch sử của TPHCM với việc sáp nhập, mở rộng thành siêu đô thị. Ngành KH-CN đã đi đầu đẩy mạnh tinh gọn bộ máy, chuyển đổi số (CĐS) với các dấu ấn như vận hành Trung tâm đổi mới sáng tạo TPHCM (SIHUB). Từng bước đưa SIHUB trở thành “trái tim” của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo (ĐMST) thành phố, qua đó khẳng định vị thế của TPHCM như một điểm đến hấp dẫn trên bản đồ ĐMST khu vực và quốc tế.

Thành phố đã dành 1,84% tổng chi ngân sách cho KH-CN, ĐMST và CĐS, vượt yêu cầu tối thiểu của Trung ương. Nguồn lực này được phân bổ có trọng tâm, trọng điểm, tập trung đầu tư hạ tầng và triển khai nền tảng số dùng chung của thành phố phục vụ chính quyền địa phương 2 cấp.

Chỉ số năng suất các yếu tố tổng hợp TFP đạt 56%, cho thấy tăng trưởng của thành phố ngày càng dựa trên tri thức và công nghệ; thu hút 8,2 tỷ USD vốn FDI, trong đó lĩnh vực công nghệ cao đạt khoảng 1,8 tỷ USD.

Hệ sinh thái ĐMST của thành phố tiếp tục được củng cố và nâng tầm, xếp thứ 2 cả nước về chỉ số PII (chỉ số ĐMST quốc gia) và thuộc nhóm 110 đô thị ĐMST hàng đầu thế giới.

Hạ tầng số được mở rộng mạnh mẽ, với tỷ lệ phủ sóng 5G đạt 68% – 70%, hình thành các trung tâm dữ liệu, khu công nghệ số; vận hành đồng bộ hạ tầng số tại 168 xã, phường, đặc khu.

Việc triển khai 20 nền tảng số dùng chung, thực hiện 100% thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính đã tác động trực tiếp đến đời sống người dân và doanh nghiệp, với tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 96%, riêng cấp xã đạt 99,4%.

Đặc biệt, việc hoàn thành thử nghiệm giao hàng bằng UAV mở ra hướng ứng dụng công nghệ mới cho phát triển kinh tế – xã hội.

"Năm 2026, thành phố xác định nâng tầm đầu tư cho KH-CN lên một nấc thang mới. Dự kiến sẽ bố trí khoảng 12.700 tỷ đồng (tương đương 4,2% tổng chi ngân sách) - mức cao nhất từ trước đến nay. Đây không chỉ là con số đầu tư, mà là cam kết chính trị mạnh mẽ của thành phố đối với KH-CN, ĐMST và CĐS", Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết.

Trên tinh thần đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường giao Sở KH-CN TPHCM các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, như quyết liệt trong điều hành, hành động ngay từ đầu năm, phát huy vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phát triển KH-CN, ĐMST và CĐS; kịp thời tháo gỡ khó khăn từ cơ sở, không để ách tắc kéo dài; tập trung xây dựng và đưa các chính sách đột phá vào thực tiễn cuộc sống...

Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Lâm Đình Thắng khẳng định, ngành KH-CN của thành phố năm 2026 sẽ quyết liệt chuyển từ giai đoạn “khởi động, chạy đà” sang giai đoạn “tăng tốc” với phương châm “hành động đột phá, lan tỏa kết quả”.

Trong đó, tập trung hoàn thiện thể chế (thuế, đãi ngộ), ưu tiên công nghệ chiến lược (vi mạch, AI, sinh học, y dược), lấy doanh nghiệp làm trung tâm (hệ sinh thái ĐMST, vận hành hiệu quả Quỹ khởi nghiệp 1.250 tỷ đồng làm “vốn mồi” thu hút nguồn lực xã hội đầu tư vào các dự án tiềm năng, tiên phong đặt hàng), gắn KH-CN với CĐS.

