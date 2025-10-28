Khối ngoại quay lại mua ròng, VN-Index tăng gần 28 điểm

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 27,96 điểm (1,69%)

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 28-10 với biên độ dao động lớn. VN-Index trong phiên sáng có thời điểm giảm gần 31 điểm về sát 1.622 điểm, sau đó bật tăng mạnh nhờ lực bắt đáy tích cực trong khi lực cung đã cạn, kéo VN-Index chốt phiên quay đầu tăng gần 28 điểm, tức tăng gần 59 điểm so với mức điểm thấp nhất phiên, vượt 1.680 điểm.

Thị trường với sắc xanh chiếm áp đảo. Trong đó, nhóm cổ phiếu công nghiệp xuất hiện nhiều sắc tím. Nhiều cổ phiếu nhóm này tăng trần và sát trần: VJC, CTD, HAH tăng trần, GEX tăng 6,25%, VSC tăng 5,73%...

Nhóm cổ phiếu tài chính sau nhiều phiên giảm mạnh nay cũng đã bật tăng mạnh mẽ. Trong đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh góp phần kéo VN-Index phục hồi mạnh: VPB tăng 4,06%, HDB tăng 3,54%, STB tăng 4,03%, VIB tăng 4,07%, TPB tăng 2,28%, TCB tăng 2,71%...

Nhóm “hoa tiêu” thị trường là chứng khoán cũng tăng tích cực: SSI tăng 3,02%, VIX tăng 3,23%, ORS tăng 4,98%, VND tăng 3,23%, SHS tăng 3,91%, VCI tăng 2,14%, MBS tăng 2,73%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng đã lấy lại sách xanh tích cực: PDR tăng 4,31%, DXG tăng 3,96%, KDH tăng 3,08%, TCH tăng 3,78%, VIC tăng 2,85%, HDC tăng 3,18%, DIG tăng 2,7%, VRE tăng 1,94%...

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu công nghệ thông tin, tiêu dùng cũng tăng mạnh: FPT tăng 4,29%, MWG tăng 3,95%, HUT tăng 4,35%, HHS tăng 4,38%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 27,96 điểm (1,69%) lên 1.680,5 điểm với đến 219 mã tăng, chỉ có 94 mã giảm và 55 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 1,42 điểm (0,54%) lên 266,78 điểm với 90 mã tăng, 53 mã giảm và 50 mã đứng giá. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 29.700 tỷ đồng, giảm 1.000 tỷ so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản gần 32.200 tỷ đồng.

Khối ngoại cũng đã quay lại mua ròng trên sàn HOSE gần 1.537 tỷ đồng, cắt đứt chuỗi bán ròng mạnh 4 phiên liền trước. Trong đó, cổ phiếu FPT được mua ròng mạnh với gần 1.265 tỷ đồng, tiếp đến là VRE gần 236 tỷ đồng và VPB hơn 143 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN