VN-Index giảm gần 31 điểm

Lực bán mạnh bất ngờ cuối phiên kéo VN-Index giảm sâu.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch đầu tuần 27-10 tiếp tục đối diện với áp lực bán tháo, đặc biệt là lực bán dâng cao vào cuối phiên kéo VN-Index giảm mạnh. Trong đó, nhóm cổ phiếu bất động sản bị bán mạnh nhất khiến nhiều cổ phiếu giảm sàn và sát sàn: VER, VHM, CEO, DIG giảm sàn; PDR giảm 6,77%, HDC giảm 5,84%, DXG giảm 3,35%, KDH giảm 3,85%, TCH giảm 3,86%, NVL giảm 3,5%...

Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng tiếp tục giảm sâu góp phần gây ảnh hưởng lớn đến chỉ số: VPB giảm 3,08%, HDB giảm 4,89%, TCB giảm 2,91%, CTG giảm 2,41%, ABB giảm 3,73%, SSB giảm 2,5%...

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu công nghiệp và tiêu dùng cũng giảm mạnh: GEX và CII giảm sàn, VSC giảm 5,8%, HAH giảm 4,11%, CTD giảm 3%, VJC giảm 2,61%; MWG giảm 5,48%, HUT giảm 4,17%, MSN giảm 1,01%, VNM giảm 1,89%...

Riêng nhóm chứng khoán có sự phân hoá: SSI giảm 3,33%, HCM giảm 2,64%, TCX giảm 2,77%; SHS, CTS, VND giảm gần 1%. Ngược lại, FTS tăng 5,03%, BSI tăng 3,62%, ORS tăng 3,79%, BVS, MBS tăng gần 1%.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 30,64 điểm (1,82%) lên 1.652,54 điểm với 178 mã giảm, 143 mã tăng và 48 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 1,92 điểm (0,72%) còn 265,36 điểm với 72 mã giảm, 64 mã tăng và 61 mã đứng giá. Lực bán tăng kéo thanh khoản tiếp tục tăng, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE hơn 30.700 tỷ đồng, tăng 800 tỷ so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản gần 33.000 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng phiên thứ 4 liên tục trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng gần 1.107 tỷ đồng. Tốp 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là SSI gần 577 tỷ đồng, MBB hơn 446 tỷ đồng và MWG gần 87 tỷ đồng.

