Tiếng vọng tri âm đến lực lượng an ninh T4

Vọng âm là tác phẩm có "sức nặng" đáng kể của nhà văn Nguyễn Thu Hà, không chỉ về thể loại mà cả về nội dung.

Tiểu thuyết "Vọng âm" được nhà văn Nguyễn Thu Hà hoàn thiện trong thời gian 2 năm

Tác phẩm viết về lực lượng an ninh T4 (tiền thân của Công an TPHCM ngày nay) thời kháng chiến chống Mỹ, trong đó, trọng tâm là cuộc đời thật của Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Võ Văn Em. Từ nguyên mẫu này, nhà văn Nguyễn Thu Hà đã sáng tạo nên nhân vật Tám Thu - Võ Ngọc Thu với bối cảnh là làng quê Củ Chi, nơi nhân vật chính được sinh thành và nuôi dưỡng.

Nhà văn Nguyễn Thu Hà sinh ra tại Hà Nội năm 1972, hiện đang sống và làm việc tại TPHCM. Chia sẻ tại chương trình, nhà văn Nguyễn Thu Hà cho biết, gia đình chị có nhiều người đã hy sinh trong chiến tranh. Sinh ra trong những năm tháng chiến tranh, chính vì lẽ đó, trong chị luôn dành sự biết ơn đến thế hệ cha anh đã ngã xuống, để chị và các thế hệ sau này được sống và lớn lên trong hòa bình.

Nhà văn Nguyễn Thu Hà chia sẻ tại chương trình

Chiến tranh là một trong những đề tài nổi bật của văn học Việt Nam. Đã có rất nhiều tác phẩm gây được tiếng vang từ thế hệ nhà văn đi trước như Hòn Đất (Anh Đức), Mưa đỏ (Chu Lai), Dấu chân người lính (Nguyễn Minh Châu), Dòng sông phẳng lặng (Tô Nhuận Vỹ)… Vậy nên, việc thế hệ cầm bút sau theo đuổi đề tài này vừa là một tín hiệu đáng mừng nhưng cũng vừa là một thách thức không nhỏ. Với tiểu thuyết Vọng âm, nhà văn Nguyễn Thu Hà còn cho thấy một thái độ lao động nghiêm túc và dấn thân.

Đông đảo đồng nghiệp đã đến chia vui với nhà văn Nguyễn Thu Hà

Một trong những phân đoạn gây ấn tượng trong tiểu thuyết Vọng âm là giai đoạn Tám Thu bị giam cầm ở địa ngục trần gian Côn Đảo. Ở đó, tâm trạng của nhân vật được nhà văn Nguyễn Thu Hà tái hiện sinh động. Để có được điều này, chị đã trực tiếp đến với Côn Đảo, gặp gỡ và sống cùng với những con người từng chịu đày ải nơi đây. Để biết được cách họ từng cố gắng giữ những hơi thở cuối của sự sống, biết cái đau của da thịt bị siết trong cùm sắt chôn dưới sàn xi măng, biết cách những người đàn bà và đàn ông giữ mình ở mép ranh giới hồn ma - con người, giữ phẩm giá làm người trước lằn ranh sinh - tử...

Theo nhà thơ Phan Hoàng, việc nhà văn Nguyễn Thu Hà tìm đến đề tài chiến tranh là một sự dũng cảm khi thế hệ cầm bút trước đó đã để lại nhiều dấn ấn sâu đậm

Nhà văn An Bình Minh cho rằng, với tiểu thuyết Vọng âm, Nguyễn Thu Hà đã hòa trộn cảm xúc của mình với thời cuộc Sài Gòn những năm 1966-1970 một cách nhuần nhuyễn, khéo léo để nhìn thấu thân phận con người, suy tư sâu lắng của nhân vật, làm cho Vọng âm chạm đến chiều sâu của cảm xúc, có độ lạ lẫm và hấp dẫn, cuốn hút ngay ở những trang đầu tiên.

QUỲNH YÊN