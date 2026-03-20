Gemini Hùng Huỳnh thử sức với chất liệu âm nhạc dân gian trong "Đẹp mã"

Gemini Hùng Huỳnh trở lại đường đua V-pop với lần đầu thử sức chất liệu âm nhạc dân gian đương đại qua ca khúc "Đẹp mã" vào tối 19-3. Đặc biệt, góp giọng trong ca khúc này có Hòa Minzy, một nghệ sĩ thành công trong hành trình lan tỏa âm hưởng văn hóa dân gian vào nghệ thuật đại chúng.

Lần đầu thử sức với chất liệu âm hưởng dân gian, Đẹp mã là ca khúc được Gemini Hùng Huỳnh mạnh dạn thử nghiệm màu sắc âm nhạc mới, qua đó nam ca sĩ mong muốn khẳng định bản sắc riêng trên thị trường V-pop đầy màu sắc.

Ca khúc được chấp bút bởi Tuấn Cry, sản xuất âm nhạc do Masew đảm nhận. Tuấn Cry là nhạc sĩ trẻ với lối viết ca từ gần gũi nhưng đậm chất văn hóa Việt, ghi dấu ấn qua các ca khúc như Bắc Bling hay À lôi. Trong khi đó, Masew là nhà sản xuất âm nhạc đứng sau nhiều bản hit như Túy âm, Buồn của anh, À lôi... Với khả năng hòa trộn khéo léo giữa chất liệu truyền thống và âm thanh hiện đại, cả hai được kỳ vọng sẽ mang đến một màu sắc âm nhạc mới mẻ và giàu sức hút cho Đẹp mã.

Phần hình ảnh của MV được thực hiện dưới sự dẫn dắt của Giám đốc sáng tạo Ben Phạm và đạo diễn Jason.

Sản phẩm lần này còn có sự góp giọng của Hòa Minzy, với chất giọng giàu cảm xúc và ghi đậm dấu ấn thông qua các ca khúc mang chất liệu âm nhạc truyền thống như Bắc bling, Thị mầu, Kén cá chọn canh...

Sự kết hợp giữa Gemini Hùng Huỳnh và Hòa Minzy trong Đẹp mã được kỳ vọng sẽ mang đến một tổng thể âm nhạc hài hòa, gần gũi cho khán giả

Ngoài ra, MV ca khúc Đẹp mã còn có sự xuất hiện của Đức Phúc và Erik, được xem như một lời ủng hộ và cổ vũ dành cho Gemini Hùng Huỳnh trên hành trình khám phá những màu sắc âm nhạc mới

Gemini Hùng Huỳnh tên thật là Huỳnh Hoàng Hùng, sinh năm 1999. Anh được khán giả biết đến sau khi tham gia chương trình Anh trai "Say hi". Sau chương trình, Gemini Hùng Huỳnh từng bước xây dựng hành trình âm nhạc cá nhân với vai trò ca sĩ solo, liên tục ra mắt các sản phẩm như Chẳng thể nhắm mắt (2024) và Bâng quơ (2025), cho thấy nỗ lực định hình màu sắc âm nhạc riêng.

THU HƯƠNG