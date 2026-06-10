TPHCM lấy ý kiến các tỉnh, thành góp ý dự thảo Luật Đô thị đặc biệt

Sáng 10-6, UBND TPHCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của các tỉnh, thành vùng Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long về dự thảo Luật Đô thị đặc biệt.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM; Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM.

UBND TPHCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của các tỉnh, thành vùng Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long về dự thảo Luật Đô thị đặc biệt. Thực hiện: VĂN MINH

Dự hội nghị có lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, HĐND TPHCM, các sở ban ngành TPHCM; lãnh đạo các tỉnh, thành vùng Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long.

Cần cơ chế nâng cao năng lực điều phối, dẫn dắt phát triển

Phát biểu định hướng hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đã khái quát vị trí, vai trò, tiềm năng, lợi thế và quy mô không gian phát triển của TPHCM trong giai đoạn mới. Đồng thời khẳng định, sự phát triển của thành phố không thể tách rời sự phát triển chung của các địa phương trong vùng Đông Nam bộ, đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh Nam Trung bộ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu định hướng hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Xây dựng dự án Luật Đô thị đặc biệt nhằm tạo lập cơ chế, chính sách và khung pháp lý vượt trội để TPHCM phát triển; đồng thời hướng đến phát huy vai trò liên kết vùng, nâng cao năng lực điều phối, dẫn dắt phát triển của thành phố đối với các tỉnh, thành trong vùng.

Vì vậy, TPHCM cùng các địa phương xây dựng mô hình quản trị hiện đại, tăng cường liên kết vùng theo hướng chặt chẽ, thực chất và hiệu quả hơn, tạo động lực mới cho sự phát triển của thành phố, của vùng và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cả nước.

Lãnh đạo TPHCM cùng các sở ngành dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại hội nghị, lãnh đạo TPHCM mong muốn lắng nghe, tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và có giá trị thực tiễn từ lãnh đạo các tỉnh, thành nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Đô thị đặc biệt.

Trong đó, thành phố đặc biệt quan tâm đến các đề xuất liên quan đến cơ chế, chính sách liên kết vùng, cơ chế phối hợp phát triển hạ tầng, chia sẻ nguồn lực và dữ liệu, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của TPHCM và các địa phương, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của toàn khu vực.

Đề cập đến liên kết vùng, GS-TS Nguyễn Trọng Hoài, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TPHCM, cho rằng phát triển hệ thống hạ tầng liên kết vùng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trong đó ưu tiên hàng đầu là kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông giữa TPHCM với các địa phương vùng Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long.

GS-TS Nguyễn Trọng Hoài phát biểu góp ý tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phân tích vai trò của TPHCM là đô thị hạt nhân, trung tâm tăng trưởng của vùng, GS-TS Nguyễn Trọng Hoài cho rằng cần xây dựng cơ chế liên kết vùng trên nguyên tắc chia sẻ lợi ích, chia sẻ trách nhiệm và cùng phát triển. Với lợi thế về quy mô kinh tế, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, tài chính, thương mại và logistics, TPHCM có khả năng tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy sự phát triển của các địa phương trong vùng.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, TPHCM và các địa phương cần đẩy mạnh kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả dữ liệu số dùng chung nhằm nâng cao chất lượng quản trị, tối ưu hóa nguồn lực và phục vụ mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, hướng tới mức tăng trưởng hai con số.

Đại biểu dự hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

GS-TS Nguyễn Trọng Hoài đề xuất Hội đồng Điều phối vùng phải có cơ chế phát huy thực quyền, hoạt động thực chất trên cơ sở đồng thuận, hợp tác và cùng có lợi. Bên cạnh đó, hình thành Quỹ phát triển hạ tầng vùng với nguồn vốn được đa dạng hóa từ ngân sách nhà nước, nguồn lực xã hội hóa và các nguồn huy động hợp pháp khác; xây dựng cơ chế chia sẻ trách nhiệm, lợi ích và nguồn thu giữa các địa phương để tạo nguồn lực bền vững cho đầu tư phát triển hạ tầng liên kết vùng.

Bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong quy hoạch

Để nâng cao hiệu quả liên kết vùng và phát huy tính bổ trợ giữa TPHCM với các địa phương lân cận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn cho rằng, trước hết cần bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong công tác quy hoạch. Hệ thống hạ tầng liên kết vùng cần được ưu tiên đầu tư từ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn lực hợp pháp khác, qua đó tạo điều kiện để TPHCM phát huy vai trò đầu tàu tăng trưởng, nâng cao sức lan tỏa và dẫn dắt sự phát triển của toàn vùng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cũng đề xuất, cần tập trung đầu tư, phát triển tuyến đường ven biển kết nối các địa phương trong khu vực nhằm mở rộng không gian phát triển, khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, logistics và du lịch, tạo động lực tăng trưởng mới cho vùng đồng bằng sông Cửu Long và khu vực phía Nam.

Đối với lĩnh vực nguồn nhân lực, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhận định, TPHCM là trung tâm đào tạo, sử dụng lao động lớn nhất của khu vực, đồng thời là thị trường lao động có vai trò kết nối chặt chẽ với các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long. Do đó, cần tăng cường cơ chế phối hợp, chia sẻ nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Cùng với đó, TPHCM tiếp tục phát huy vai trò trung tâm đào tạo, hỗ trợ các địa phương trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển bền vững toàn vùng.

Đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đối với đề xuất thành lập Quỹ phát triển hạ tầng vùng, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Đồng Nai Phạm Tuấn Anh cho rằng đây là cơ chế cần thiết để TPHCM và các địa phương trong vùng có thêm nguồn lực đầu tư công trình hạ tầng kết nối liên vùng. Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Đồng Nai Phạm Tuấn Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG Quỹ sẽ góp phần đa dạng hóa các kênh huy động vốn, thu hút nguồn lực cùng tham gia đầu tư phát triển hạ tầng, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn vùng.

VĂN MINH