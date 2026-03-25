Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng hành hung người dân

Ngày 25-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Văn Khánh (sinh năm 1984, ngụ TPHCM) và Nguyễn Minh Tuấn (sinh năm 1989, ngụ tỉnh Nghệ An) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Nguyễn Minh Tuấn (áo trắng) và Trần Văn Khánh (áo đen) bị bắt tạm giam

Theo hồ sơ điều tra, vào khoảng 15 giờ 45 ngày 19-3, anh Phạm Minh Truyền (sinh năm 1995, ngụ tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe máy trên đường Lê Đức Anh, hướng từ ngã tư Gò Mây về vòng xoay An Lạc.

Khi đến địa phận phường Bình Tân, anh Truyền dừng xe sát lề đường bên phải để mua vé số. Lúc này, Trần Văn Khánh điều khiển ô tô biển kiểm soát 30M-033.03 chở theo Nguyễn Minh Tuấn lưu thông từ phía sau tới.

Sau khi bấm còi liên tục, Khánh lái xe vượt lên chặn trước đầu xe anh Truyền.

Tiếp đó, Khánh và Tuấn cùng xuống xe, liên tục dùng lời lẽ thô tục để chửi bới, chỉ tay vào mặt và đe dọa anh Truyền. Chưa dừng lại, Khánh còn dùng cùi chỏ đánh vào vùng mặt và mũi của anh Truyền trước khi cả hai lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hành vi hung hãn của các đối tượng thu hút đám đông hiếu kỳ, gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên đoạn đường Lê Đức Anh.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, Công an phường Bình Tân đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TPHCM, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng xác minh, triệu tập các đối tượng để đấu tranh làm rõ.

MẠNH THẮNG - KIẾN VĂN