Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo “đi du học” để chiếm đoạt tài sản

Ngày 23-9, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, Công an phường Thành Sen vừa kịp thời phát hiện và ngăn chặn một vụ lừa đảo tinh vi, sử dụng thủ đoạn dụ dỗ “đi du học” để chiếm đoạt số tiền lớn. 

Qua công tác tuyên truyền, vận động và giải thích của lực lượng công an, em T., đã nhận thức được mình bị lừa đảo. Ảnh: Công an Hà Tĩnh
Qua công tác tuyên truyền, vận động và giải thích của lực lượng công an, em T., đã nhận thức được mình bị lừa đảo. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào chiều 22-9, bà N.T.H. (trú tại tỉnh Hà Tĩnh) đến Công an phường Thành Sen trình báo về việc con gái của bà là N.T.T. (sinh năm 2007), đang học tại một trường đại học, bất ngờ nhắn tin thông báo với mẹ chuyển khoản 300 triệu đồng để thực hiện thủ tục đi du học.

Sau đó, gia đình không thể liên lạc lại được với T. Nghi ngờ có dấu hiệu bất thường nên bà H., đã lập tức đến Công an phường Thành Sen trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thành Sen đã nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh, truy tìm.

Qua rà soát, lực lượng chức năng đã phát hiện T., đang ở trong một nhà nghỉ trên địa bàn. Đáng chú ý, đây là địa điểm do các đối tượng lừa đảo thuê phòng trước đó và yêu cầu T., đến lưu trú, đồng thời ngắt liên lạc hoàn toàn với gia đình.

Sau khi được lực lượng công an tuyên truyền, giải thích về thủ đoạn của đối tượng lừa đảo qua không gian mạng, em T., đã nhận thức được mình bị lừa đảo.

Các đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa “du học nước ngoài” để dẫn dụ, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền thực hiện các "thủ tục nhanh", đồng thời, cô lập nạn nhân khỏi gia đình và xã hội nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt tài sản.

