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Vụ cháy lớn ở Vĩnh Long: Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai

SGGPO

Chiều 10-6, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai trong vụ cháy lớn xảy ra tại cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm ở xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long.

Đám cháy sau khi được dập tắt hoàn toàn. Ảnh: CACC
Đám cháy sau khi được dập tắt hoàn toàn. Ảnh: CACC

Nạn nhân được xác định là bà L.T.T.H., (sinh năm 1984, ngụ ấp Bình Trung, xã Thạnh Trị, tỉnh Vĩnh Long). Thi thể được phát hiện tại khu vực cầu thang của căn nhà xảy ra hỏa hoạn.

Trước đó, khoảng hơn 7 giờ ngày 8-6, đám cháy bùng phát tại cửa hàng của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kim Sa Thủy, chuyên kinh doanh văn phòng phẩm (ấp Bình Đại 1, xã Bình Đại).

Do đám cháy lớn nên ông T.N.L., (cha ruột chủ cửa hàng, sinh năm 1944) đang mắc bệnh tai biến, không thể tự di chuyển nên tử vong trong đám cháy.

Nghi vấn đây là vụ án phóng hỏa do mẫu thuẫn nên cơ quan công an đã khoanh vùng, xác định và tạm giữ đối tượng Trần Ngọc Lynh (sinh năm 1973, ngụ ấp Mắc Miễu, xã Thạnh Phước), anh ruột của chủ cửa hàng để điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Lynh khai nhận do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản với gia đình. Do đó, rạng sáng 8-6 đã mang xăng đến tạt vào khu vực tập kết nhiều thùng giấy carton phía trước cửa hàng, sau đó dùng bật lửa châm đốt.

Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

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TÍN HUY

Từ khóa

L.T.T.H. Ấp Bình Đại 1 Ấp Mắc Miễu Trần Ngọc Lynh Ấp Bình Trung Công an tỉnh Vĩnh Long Bình Đại Văn phòng phẩm Thạnh Trị Thạnh Phước

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