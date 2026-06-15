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Điều tra vụ người đàn ông dùng xẻng tấn công khiến một học sinh tử vong

SGGPO

Chiều 15-6, Công an xã Xuân Thới Sơn (TPHCM) đã tạm giữ hình sự, lập hồ sơ, lấy lời khai người đàn ông có hành vi cầm xẻng đánh tử vong một nam học sinh.

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Lực lượng chức năng tạm giữ hình sự, lập hồ sơ, lấy lời khai nghi can

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, tại đường Xuân Thới Sơn 16, hai nam học sinh đang di chuyển bằng xe đạp điện thì bất ngờ bị người đàn ông cầm xẻng lao vào tấn công. Một học sinh kịp bỏ chạy và bị thương, em còn lại bị đánh đến bất tỉnh, nằm trên lề đường.

Người dân nhanh chóng đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Hóc Môn cấp cứu. Tuy nhiên, nam học sinh bị thương nặng đã tử vong trước khi vào bệnh viện.

Theo người dân địa phương, người gây ra vụ việc có biểu hiện thần kinh không ổn định. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

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Từ khóa

Đánh người tử vong xã Xuân Thới Sơn TPHCM bệnh tâm thần

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