Pháp luật

Khởi tố vụ án vi phạm bản quyền phần mềm máy tính tại Phú Thọ

SGGPO

Ngày 11-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”. Đây là vụ án liên quan hành vi sử dụng trái phép phần mềm máy tính có bản quyền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của ông Khuất Tiến Minh, Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Tek-Solution tại Hà Nội. Ảnh: Công an Phú Thọ
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của ông Khuất Tiến Minh, Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Tek-Solution tại Hà Nội. Ảnh: Công an Phú Thọ

Lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp 5 địa điểm là nơi làm việc của một số công ty cung cấp máy tính tại Hà Nội và Phú Thọ.

Cụ thể, cơ quan chức năng xác định, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sông Lam đã cung cấp 81 máy tính cho nhiều doanh nghiệp tại Phú Thọ. Các máy tính được cài sẵn hệ điều hành Windows và Microsoft Office, sử dụng công cụ kích hoạt trái phép.

Cơ quan công an cũng xác định Công ty TNHH Hệ thống thông tin Athena Việt Nam và Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Tek-Solution (có trụ sở tại Hà Nội) đã cung cấp 350 máy tính cho một cơ sở giáo dục trên địa bàn, có dấu hiệu vi phạm tương tự về việc kích hoạt trái phép phần mềm có bản quyền.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ công bố lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Bùi Đắc Ánh Dương, Giám đốc Công ty cổ phần Hệ thống thông tin Athena Việt Nam. Ảnh: Công an Phú Thọ

Với giá trị bản quyền chính hãng dao động từ 4 đến 9 triệu đồng cho mỗi máy tính, tổng thiệt hại trực tiếp của vụ án ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, hành vi sử dụng, cung cấp phần mềm không có bản quyền không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, an ninh mạng do các thiết bị có thể bị cài cắm mã độc, phần mềm gián điệp.

Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

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