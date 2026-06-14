Gia Lai: Đột kích sới gà, bắt giữ 31 đối tượng

Ngày 14-6, theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai, Phòng CSHS đã chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đột kích một trường gà tại xã Ia Ko, bắt quả tang 31 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền.

Các đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt giữ. Ảnh: ĐỨC HUY - CÔNG AN TỈNH GIA LAI

Phòng CSHS phát hiện từ đầu tháng 6-2026, xuất hiện một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà thắng thua bằng tiền tại làng Tong Kek, xã Ia Ko.

Hiện trường tụ điểm đánh bạc. Ảnh: ĐỨC HUY - CÔNG AN TỈNH GIA LAI

Trưa 13-6, Phòng CSHS phối hợp Phòng CSCĐ và Công an xã Ia Ko cùng các lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra, bắt quả tang 31 đối tượng đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền, tại nhà Nguyễn Văn Sanh (sinh năm 1977, trú làng Tong Kek, xã Ia Ko).

Tang vật thu giữ. Ảnh: ĐỨC HUY - CÔNG AN TỈNH GIA LAI

Lực lượng công an thu giữ 58 triệu đồng tiền mặt, 8 tờ phơi cá độ thể hiện số tiền giao dịch 149 triệu đồng cùng 3 xe ô tô, 27 xe mô tô và nhiều tang vật liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Văn Sanh và Nguyễn Hoài Vũ (sinh năm 1980, trú làng Hra, xã Ia Ko) là những người đứng ra tổ chức trường gà. Trong đó, Sanh chuẩn bị địa điểm, đồ ăn, nước uống phục vụ các con bạc; Vũ có nhiệm vụ tìm kiếm, lôi kéo người tham gia.

Các đối tượng thống nhất thu của mỗi người đến đánh bạc 150.000 đồng tiền xâu; thu 300.000 đồng đối với chủ gà thắng và 200.000 đồng đối với chủ gà thua, sau đó chia đều số tiền thu lợi bất chính. Trong số 31 đối tượng bị bắt giữ có cả nam và nữ, độ tuổi từ 19 đến 69 tuổi, cư trú tại nhiều địa phương trong tỉnh.

HỮU PHÚC