Khởi tố chủ ki-ốt photocopy làm giả hàng loạt giấy tờ, con dấu

Lợi dụng hoạt động photocopy, in ấn, một chủ ki-ốt ở Nghệ An đã làm giả nhiều loại giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức để bán kiếm lời và vừa bị khởi tố.

Cơ quan công an lấy lời khai Lê Văn Chiến

Ngày 17-7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng An ninh điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Văn Chiến (sinh năm 1973, trú tại khối Hưng Dũng 5, phường Trường Vinh) về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Trước đó, qua xác minh, theo dõi, cơ quan công an xác định, bắt giữ Lê Văn Chiến là chủ ki-ốt hoạt động photocopy, in ấn. Cơ quan chức năng xác định, lợi dụng hoạt động kinh doanh photocopy, in ấn và nhận thầu tư vấn thiết kế, quản lý công trình, đối tượng nhận làm giả nhiều loại giấy tờ bằng cách thu thập hình ảnh phôi của giấy tờ, tài liệu. Sau đó, đối tượng sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh để tạo mẫu dấu, chữ ký, dùng máy in phun màu, máy in nhiệt... in ấn các loại giấy tờ rồi bán lại. Mỗi loại giấy tờ, tài liệu làm giả, đối tượng thu lợi 1-1,5 triệu đồng.

Cơ quan công an dẫn giải Lê Văn Chiến về trụ sở

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc và nơi ở của Lê Văn Chiến, Cơ quan An ninh điều tra phát hiện, thu giữ hơn 1.000 đầu tài liệu, hình dấu nghi vấn là giả, 4 bộ CPU máy tính, 2 máy in màu, 1 máy ép nhiệt cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Các tang vật của vụ án

Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Chiến khai nhận, thấy nhiều người có nhu cầu nên nảy sinh ý định làm giả giấy tờ, tài liệu để thu lợi. Đối tượng học cách làm giả các loại giấy tờ, lấy mẫu con dấu, tài liệu thông qua mạng xã hội; khi khách đến photocopy, in ấn văn bằng chứng chỉ, Chiến lưu mẫu lại để phục vụ việc làm giả sau này.

Các tang vật vụ án

DƯƠNG QUANG - VĂN HẬU