Đắk Lắk: Bắt nhân viên văn phòng đăng ký đất đai làm giả 14 sổ đỏ

Chiều 15-7, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Võ Hoàn Thiện (sinh năm 1996, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Thiện là nhân viên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực Đông Hòa (tỉnh Đắk Lắk). Năm 2024 do nghiện game và không có đủ tiền để mua đồ vật trong game nên Thiện nảy sinh ý định mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của gia đình để thế chấp vay ngân hàng 2 tỷ đồng. Sau đó, Thiện sử dụng toàn bộ số tiền này đầu tư mua đồ vật ảo trong game online.

Đối tượng Thiện tại cơ quan công an

Đến tháng 1-2025, lợi dụng vị trí công tác được giao tham mưu, giải quyết hồ sơ đăng ký biến động đất đai, Thiện giữ lại các sổ đỏ đã được thu hồi từ người dân khi làm thủ tục. Sau đó, Thiện tự ý xóa dấu “đã thu hồi” hoặc dán lại “lỗ bấm thu hồi” và tự in thông tin biến động sang tên cho bố ruột, rồi tặng cho mình. Sau đó, Thiện tự ký giả chữ ký của Phó Giám đốc chi nhánh, lừa bộ phận văn thư đóng dấu của cơ quan…

Với thủ đoạn trên, Thiện đã tạo 14 sổ đỏ, sau đó thực hiện nhiều vụ lừa đảo thế chấp, chuyển nhượng với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 17,1 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt Thiện sử dụng vào việc chơi game online.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

MAI CƯỜNG