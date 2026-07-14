TPHCM: Bắt giữ 2 tài xế chặn xe, đập phá tài sản, rượt đuổi nhau giữa giao lộ

Ngày 14-7, Công an TPHCM cho biết đã bắt giữ khẩn cấp 2 tài xế để điều tra hành vi "Gây rối trật tự công cộng" sau vụ chặn xe, đập phá tài sản, rượt đuổi nhau giữa giao lộ Nguyễn Du - Huyền Trân Công Chúa (phường Bến Thành), gây ùn tắc giao thông và mất an ninh trật tự.

Theo Công an TPHCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với T.T.L (46 tuổi, ngụ phường Xuân Hòa) và D.Q.T. (42 tuổi, ngụ phường Long Bình) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Các bị can tại cơ quan công an

Trước đó, chiều 12-7, Công an phường Bến Thành tiếp nhận tin báo về vụ việc xô xát, đánh nhau tại giao lộ Nguyễn Du - Huyền Trân Công Chúa xảy ra vào khoảng 17 giờ 40 cùng ngày nên tiến hành xác minh, làm rõ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 17 giờ 40 ngày 12-7, ô tô Porsche do T. điều khiển và ô tô Mitsubishi do L. cầm lái cùng lưu thông trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Khi rẽ vào đường Nguyễn Du, hai phương tiện xảy ra chèn ép, tạt đầu nhau.

Đến giao lộ Nguyễn Du - Huyền Trân Công Chúa, cả hai dừng xe ngay giữa ngã tư. T. xuống xe chửi bới, nhổ nước bọt, đạp gãy gương chiếu hậu xe của L.. Sau đó, Lâm kéo một xe máy của người dân chặn đầu xe Porsche rồi dùng tay, chân đạp cửa xe của T..

Chưa dừng lại, hai người tiếp tục rượt đuổi, chửi bới và đập phá tài sản của nhau ngay giữa đường, khiến giao thông ùn ứ. Nhiều người hiếu kỳ dừng lại theo dõi, quay phim, chụp ảnh. Vụ việc chỉ chấm dứt khi có người can ngăn.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân giữ bình tĩnh khi xảy ra va chạm giao thông, không giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Những hành vi dừng xe giữa đường để xô xát, gây mất trật tự công cộng không chỉ đe dọa an toàn của bản thân và người tham gia giao thông mà còn có khả năng bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

MẠNH THẮNG