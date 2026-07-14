Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Khởi tố cựu Trưởng Công an và cựu Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long, ngày 14-7, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao đã khởi tố thêm 2 bị can.

2 người bị khởi tố gồm Nguyễn Hoàng Văn, cựu Trưởng Công an huyện Trà Ôn và Huỳnh Minh Trung, cựu Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (trước đây), để điều tra về hành vi “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”. Hai bị can được tại ngoại để phục vụ điều tra.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long vào ngày 9-4-2024



Trước đó, cơ quan này đã khởi tố Lê Quốc Việt (cựu Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an huyện Trà Ôn) và Nguyễn Quốc Khanh (cựu điều tra viên); Phan Thị Trúc Ly (nguyên Phó Viện trưởng) và Lê Phong Cảnh (nguyên Kiểm sát viên VKSND huyện Trà Ôn) về cùng tội danh nêu trên.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các bị can được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 9-4-2024 trên Tỉnh lộ 901, đoạn qua xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Trong quá trình kiểm sát, dù xác định hành vi của tài xế xe tải Nguyễn Văn Bảo Trung có dấu hiệu cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, các bị can đã đồng thuận với Lê Quốc Việt và Nguyễn Quốc Khanh không khởi tố vụ án hình sự để xử lý theo quy định.

Như Báo SGGP đã thông tin, khoảng 11 giờ ngày 4-9-2024, tại Km08 đường tỉnh 901, thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung và cháu N.N.B.T., (sinh năm 2010, ngụ xã Trà Côn, huyện Trà Ôn) làm cháu T. tử vong.

HỒNG HẢI