Pháp luật

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến kháng cáo

SGGPO

Ngày 16-7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội cho biết đã nhận được đơn kháng cáo của cả 10 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Các bị cáo bị xét xử về các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ”.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, được hưởng án treo và giảm mức tiền phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến bị tuyên phạt 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm thuộc Bộ Y tế và bị cáo Trần Văn Sinh, cựu Trưởng Phòng Kỹ thuật dự toán thuộc ban này, cùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và giảm mức tiền phải nộp.

Bị cáo Nguyễn Kim Trung, cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, kháng cáo xin được hưởng án treo và gỡ phong tỏa tài sản. Các bị cáo còn lại cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

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Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế), kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Như Báo SGGP thông tin, ngày 27-5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với 10 bị cáo trong vụ án xảy ra trong quá trình thực hiện dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng được giao làm Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, đơn vị giữ vai trò quan trọng trong việc triển khai 2 dự án bệnh viện.

Trong quá trình thực hiện dự án, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng có hành vi sai phạm, gây thất thoát hơn 800 tỷ đồng và nhận hối lộ 88 tỷ đồng.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, tòa án cấp sơ thẩm xác định bị cáo không trực tiếp thực hiện hành vi gây đình trệ dự án, thất thoát, lãng phí, nhưng có sai phạm trong việc phê duyệt các quyết định lựa chọn nhà thầu, tạo điều kiện để các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội.

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ĐỖ TRUNG

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