Đắk Lắk: Bắt 25 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá, giao dịch gần 200 tỷ đồng

Chiều 16-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa triệt xóa liên tiếp 3 đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet liên tỉnh, với tổng số tiền giao dịch gần 200 tỷ đồng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk, phát hiện nhiều nhóm đối tượng nghi hoạt động cá độ bóng đá nên xác lập chuyên án đấu tranh.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an triển khai nhiều tổ công tác đồng loạt triệt xóa thành công 3 đường dây cá độ bóng đá, bắt giữ 25 đối tượng và khám xét tại nhiều điểm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Đồng Nai và TPHCM.

Ba đối tượng cầm đầu 3 đường dây này là Nguyễn Minh Quốc (38 tuổi, trú tại xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk), Võ Văn Toàn (30 tuổi, trú tại phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Hoàng Phú (32 tuổi, trú tại phường Đông Hưng Thuận, TPHCM).

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá

Bước đầu, Công an xác định, đầu mùa giải World Cup 2026, ba đối tượng cầm đầu 3 đường dây này liên hệ với những người không rõ lai lịch để nhận nhiều tài khoản cá độ bóng đá cấp Master và cấp Agent. Sau đó, chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp dưới để điều hành và giao cho các con bạc tham gia cá cược.

Các đối tượng sử dụng sim điện thoại không chính chủ và các ứng dụng nhắn tin có tính bảo mật cao, cài đặt chức năng tự xóa tin nhắn, xóa dữ liệu truy cập, hạn chế gặp mặt trực tiếp và sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để giao dịch tiền thắng thua.

Kết quả điều tra ban đầu, từ đầu mùa giải World Cup 2026 đến nay, 3 đường dây này đã thực hiện giao dịch cá độ bóng đá với tổng số tiền gần 200 tỷ đồng.

MAI CƯỜNG