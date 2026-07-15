Pháp luật

Khởi tố Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và 6 bị can khác

SGGPO

Ngày 15-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 7 bị can liên quan vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

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Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trong số các bị can vừa bị khởi tố có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và 6 cá nhân liên quan. Danh tính 6 cá nhân này chưa được cơ quan công an công bố.

Cả 7 bị can bị khởi tố để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra cũng áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với các bị can theo quy định pháp luật.

Như vậy, đến nay đã có 26 cá nhân bị khởi tố liên quan vụ án này. Trong đó có bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, Trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, bị khởi tố về cùng tội danh.

Liên quan vụ án, bị can Nguyễn Hà Duy, giáo viên môn Toán Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Thư ký điểm thi, cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, xử lý các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.

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ĐỖ TRUNG

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Khởi tố 26 bị can trong vụ vi phạm kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang Khởi tố hiệu trưởng Trường THPT chuyên Tuyên Quang

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